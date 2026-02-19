Tăng cân nhanh dịp Tết ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe? Đây là cách kiểm soát cân nặng tốt nhất

Vì sao người Việt dễ tăng cân mạnh sau Tết?

Thống kê tại một số quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu cho thấy, sau kỳ nghỉ lễ, mỗi người tăng trung bình khoảng 0,5–1kg. Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ của các quốc gia này thường chỉ kéo dài vài ngày – bằng khoảng một nửa thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Trong khi đó, Tết Việt thường gắn liền với ăn uống liên tục nhiều ngày, ít vận động, thức khuya, ăn không đúng bữa, ăn vặt, căng thẳng và sinh hoạt đảo lộn... Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái dư thừa năng lượng kéo dài, dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Đặc biệt, những người đã thừa cân hoặc béo phì trước đó có nguy cơ tăng cân nhiều hơn và gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân sau Tết so với người có cân nặng bình thường.

Ảnh minh họa.

5 món ăn ngày Tết ngon miệng nhưng tăng cân khủng khiếp

Bánh chưng

Bánh chưng là một loại bánh không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Bánh được làm từ gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh. Lượng calo và tinh bột quá lớn trong bánh chưng sẽ được chuyển hoá thành Glucogen và Glucozo. Lượng đường này sẽ tích tụ dần thành các mô mỡ trong cơ thể. Việc ít hoạt động trong dịp Tết khiến các chất béo, mỡ không được đốt cháy dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Giò chả, thịt kho

Cùng với bánh chưng thì giò chả, thịt kho nước dừa cũng là những món ăn đặc trưng của ngày Tết. Giò chả thường được làm từ thịt heo nên chứa một lượng calo rất lớn, mỗi 100g giò ứng với 600 Calo. Ăn liên tục những món giò này trong 1 tuần có thể khiến tăng đến 1 - 1,5kg.

Vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa quyện với vị béo của thịt mỡ khiến cho mọi người khó có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của món ăn này. Tuy nhiên, đây chính là một trong những "thủ phạm" khiến cân nặng của bạn tăng lên nhanh chóng trong dịp Tết.

Canh măng móng giò

Đây là món ăn được rất nhiều người yêu thích trong mâm cỗ ngày Tết của người Việt Nam. Tuy nhiên, móng giò là phần chứa rất nhiều mỡ, khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Chính vì vậy, đừng vì sức hấp dẫn của món ăn này mà ăn thả ga để rồi phải hối hận khi bước lên bàn cân.

Lạp xưởng, bò khô

Lạp xưởng, bò khô hầu hết đều có nhiều chất đạm, chất béo, nhất là Axit béo no bão hòa, dễ gây béo phì và tiểu đường. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có đến 604 Calo trong 100g lạp xưởng. Chính vì vậy, nếu không muốn bị tăng cân thì bạn nên hạn chế ăn những loại thực phẩm như thế này.

Mứt, bánh kẹo và nước ngọt

Ngoài bánh kẹo thì các loại đồ uống như bia, rượu, nước ngọt có gas cũng là nỗi ám ảnh đối với cân nặng trong ngày Tết. Trước tiên phải kể đến lượng đường trong những loại nước này. Để tăng sức hấp dẫn của sản phẩm, các nhà sản xuất đã cho một lượng đường lớn, tương ứng khoảng 200 Calo trong mỗi lon nước 300ml. Nếu uống quá nhiều bạn có thể mắc một số bệnh như tiểu đường, béo phì,…

Ảnh minh họa.

Tăng cân nhanh dịp Tết ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Tăng cân nhanh và mất kiểm soát có thể dẫn đến béo phì – yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính. Mỡ nội tạng tích tụ quanh các cơ quan làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp, đặc biệt là khớp gối (nguy cơ cao gấp nhiều lần so với người bình thường).

Béo phì thường đi kèm rối loạn lipid máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, lâu dài dễ dẫn đến suy tim.

Ngoài ra, mỡ dư thừa bám vào các quai ruột gây táo bón, trĩ, làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Mỡ tích tụ tại gan có thể gây gan nhiễm mỡ, lâu dài dẫn đến xơ gan. Rối loạn chuyển hóa mỡ còn làm tăng nguy cơ sỏi mật.

Ở hệ hô hấp, béo phì gây hạn chế hoạt động của cơ hoành, dễ dẫn đến rối loạn nhịp thở, ngáy và ngừng thở khi ngủ. Đặc biệt ở trẻ em, thừa cân – béo phì có thể gây dậy thì sớm và ảnh hưởng đến phát triển chiều cao.

Ăn Tết thế nào để không bị tăng cân?

Để vẫn thưởng thức không khí Tết mà không lo tăng cân, mỗi người cần có kế hoạch ăn uống và vận động hợp lý:

Ảnh minh họa.

- Chia nhỏ khẩu phần, không ăn quá nhiều trong một bữa.

- Ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ.

- Hạn chế món chiên rán, nhiều dầu mỡ.

- Uống đủ nước mỗi ngày.

- Ăn chậm, nhai kỹ để kiểm soát lượng thức ăn.

- Duy trì vận động: Đi bộ 15–20 phút sau mỗi bữa ăn; tham gia các hoạt động vui chơi, dọn dẹp cùng gia đình; thực hiện các bài tập nhẹ tại nhà

- Với những món ăn dễ tăng cân, hãy áp dụng nguyên tắc "nếm thử thay vì ăn nhiều". Kiểm soát cân nặng không đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm vui ngày Tết, mà là cách để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ đoàn viên một cách lành mạnh.