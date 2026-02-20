Chuyên gia nhắc nhở: Loại thịt mang tiếng 'đại bổ' nhưng không phải ai cũng được ăn
GĐXH - Trong dân gian Việt Nam, thịt cóc từ lâu được xem là món ăn bồi bổ dành cho người ốm yếu, trẻ còi cọc hay người cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích được truyền miệng, thịt cóc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đúng cách. Việc sử dụng thực phẩm này đòi hỏi sự thận trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Thịt cóc trong dân gian Việt Nam được nhìn nhận như thế nào?
Từ xa xưa, trong đời sống ẩm thực và kinh nghiệm dân gian, thịt cóc được coi là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Nhiều gia đình từng sử dụng thịt cóc trong các món ăn với mục đích bồi bổ cơ thể cho người mới ốm dậy, trẻ nhỏ gầy yếu hoặc người lớn tuổi cần tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, song song với những quan niệm về giá trị dinh dưỡng, Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cũng lưu ý rằng thịt cóc là thực phẩm đặc thù, tiềm ẩn rủi ro nếu không được chế biến và sử dụng đúng cách.
Thịt cóc trong quan niệm dân gian: bồi bổ và phục hồi sức lực
Theo kinh nghiệm dân gian, thịt cóc được xem là thực phẩm giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức lực cho người ốm yếu. Người xưa tin rằng các món ăn từ thịt cóc có thể giúp "bồi bổ khí huyết", giúp người mới khỏi bệnh nhanh chóng lấy lại thể trạng, giảm mệt mỏi và tăng cường sức khỏe tổng thể.
Ngoài ra, thịt cóc còn được truyền miệng là có tác dụng hỗ trợ tăng cân và phát triển cơ bắp, đặc biệt ở trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng. Quan niệm này xuất phát từ việc thịt cóc được cho là giàu dưỡng chất, giúp cơ thể đầy đặn và săn chắc hơn khi sử dụng thường xuyên.
Trong y học cổ truyền, thịt cóc còn được nhắc đến với công dụng "lợi tỳ, ích khí", nghĩa là hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Người ăn thịt cóc được cho là cảm thấy tiêu hóa dễ dàng, cơ thể ít mệt mỏi hơn so với trước.
Những rủi ro không thể bỏ qua khi sử dụng thịt cóc
Bên cạnh những lợi ích được truyền tụng, thịt cóc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử lý và chế biến đúng cách.
Trước hết là nguy cơ ngộ độc do bufo.toxin – một loại độc tố tự nhiên có trong da, gan và tuyến lưng của cóc. Nếu không loại bỏ hoàn toàn các bộ phận chứa độc tố này, người ăn có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, co giật và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến t.ử vong. Đây là nguy cơ nghiêm trọng nhất liên quan đến việc sử dụng thịt cóc.
Ngoài độc tố tự nhiên, thịt cóc nếu không được nấu chín kỹ còn có thể chứa vi khuẩn gây bệnh. Việc ăn thịt chưa chín hoàn toàn làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe khác.
Trẻ em và người cao tuổi là hai nhóm đặc biệt nhạy cảm với độc tố. Ở những đối tượng này, nguy cơ ngộ độc nặng có thể cao hơn so với người trưởng thành khỏe mạnh. Do đó, việc sử dụng thịt cóc cho các nhóm này càng cần thận trọng.
Một vấn đề khác là khó kiểm soát liều lượng độc tố. Kinh nghiệm dân gian thường truyền miệng, trong khi hàm lượng độc tố trong thịt cóc rất khó định lượng chính xác. Điều này làm tăng nguy cơ rủi ro nếu chế biến hoặc sử dụng không đúng cách.
Bên cạnh ngộ độc, một số người sau khi ăn thịt cóc còn có thể gặp tác dụng phụ như dị ứng, tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa.
Sử dụng thịt cóc thế nào để đảm bảo an toàn
Chính vì những rủi ro tiềm ẩn, việc sử dụng và chế biến thịt cóc cần được thực hiện hết sức cẩn trọng. Nếu sử dụng, nên lựa chọn cóc được nuôi hoặc bắt từ môi trường sạch, tránh các khu vực ô nhiễm.
Khâu làm sạch phải được thực hiện kỹ lưỡng, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn da, gan và tuyến lưng – những bộ phận chứa độc tố. Sau đó, thịt cần được nấu chín kỹ trước khi употреб.
Ngoài ra, nên sử dụng với lượng hợp lý, tránh lạm dụng hoặc ăn thường xuyên theo truyền miệng. Sự thận trọng trong từng khâu từ lựa chọn, sơ chế đến chế biến là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Thịt cóc có thể được xem là thực phẩm mang giá trị bồi bổ theo quan niệm dân gian, nhưng đồng thời cũng là thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, việc hiểu đúng và sử dụng đúng cách là điều cần thiết để tránh những hậu quả đáng tiếc.
