Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩ
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
Bánh nậm là một trong những món bánh truyền thống đặc trưng của ẩm thực miền Trung. Bánh có hình dáng mỏng, dẹt, được làm từ bột gạo xay nhuyễn, tráng mỏng rồi gói khéo léo trong lá chuối xanh. Phần nhân bên trong là tôm và thịt heo được xào chín, nêm nếm vừa miệng. Khi hấp, lớp bột gạo trở nên mềm mịn, quyện cùng nhân mặn mà, tạo nên hương vị thanh nhẹ nhưng khó quên.
Không chỉ mang giá trị văn hóa ẩm thực, bánh nậm còn cung cấp nhiều dưỡng chất cơ bản cần thiết cho cơ thể nếu được sử dụng với lượng hợp lý. Dưới đây là một số những thông tin dinh dưỡng từ món bánh nậm được Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) chỉ ra, giúp bạn đọc có thêm kiến thức về dinh dưỡng trong bánh nậm để đưa vào thực đơn một cách hợp lý.
Thành phần dinh dưỡng trong bánh nậm
Xét về cấu trúc dinh dưỡng, bánh nậm là sự kết hợp của ba nhóm chất chính: carbohydrate, protein và chất béo, trong đó tỷ lệ các thành phần khá cân đối.
Nguồn carbohydrate trong bánh nậm chủ yếu đến từ bột gạo – thành phần tạo nên lớp vỏ mỏng, dẻo và mềm. Bên cạnh đó, phần nhân tôm và thịt heo cung cấp protein chất lượng cao, trong khi chất béo chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu từ dầu ăn và gia vị dùng khi chế biến nhân bánh.
Nhờ cách gói bằng lá chuối và phương pháp hấp chín, bánh nậm không cần chiên rán, hạn chế lượng chất béo dư thừa và giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu.
Bột gạo – nền tảng năng lượng của bánh nậm
Bột gạo đóng vai trò trung tâm trong việc tạo nên kết cấu và giá trị năng lượng của bánh nậm. Đây là nguồn carbohydrate phức tạp, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách tương đối ổn định.
Carbohydrate phức tạp từ bột gạo được tiêu hóa và hấp thu từ từ hơn so với đường đơn, nhờ đó góp phần duy trì đường huyết ổn định và cung cấp năng lượng kéo dài cho các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, bột gạo gần như không chứa cholesterol và có hàm lượng chất béo rất thấp, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng carbohydrate sau khi chuyển hóa sẽ trở thành glucose trong máu. Vì vậy, nếu ăn bánh nậm với số lượng lớn, năng lượng dư thừa vẫn có thể góp phần làm tăng cân hoặc ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết. Người có bệnh tiểu đường hoặc đang theo dõi cân nặng nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp.
Tôm và thịt heo – nguồn protein và vi chất quan trọng
Không chỉ làm nên hương vị đặc trưng cho bánh nậm, phần nhân tôm và thịt heo còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể.
Tôm là nguồn protein động vật chất lượng cao, ít chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, tôm còn cung cấp vitamin B12, sắt và kẽm – những vi chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, hỗ trợ chức năng thần kinh và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch.
Thịt heo trong nhân bánh góp phần bổ sung protein thiết yếu, giúp duy trì khối lượng cơ bắp và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, thịt heo còn chứa vitamin B6, B12 cùng các khoáng chất như sắt và kẽm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường sức đề kháng.
Sự kết hợp giữa tôm và thịt heo giúp bánh nậm không chỉ là món ăn "no bụng" mà còn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản của cơ thể.
Ăn bánh nậm thế nào để tốt cho sức khỏe?
Bánh nậm là món ăn có thể xuất hiện trong bữa phụ hoặc bữa chính nhẹ. Nhờ cách chế biến hấp chín, ít dầu mỡ, bánh phù hợp với nhiều đối tượng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích sức khỏe, người ăn nên chú ý đến số lượng và tần suất sử dụng.
Việc kết hợp bánh nậm cùng rau xanh hoặc các món giàu chất xơ sẽ giúp cân bằng khẩu phần, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế nguy cơ nạp quá nhiều carbohydrate trong một bữa ăn.
Ở góc độ dinh dưỡng, bánh nậm không chỉ là món ăn mang đậm bản sắc miền Trung mà còn là lựa chọn tương đối hài hòa giữa năng lượng và dưỡng chất, nếu được thưởng thức đúng cách và điều độ.
