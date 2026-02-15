Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại Yên Lạc (Phú Thọ) bị tai nạn giao thông, được chuyển đến bệnh viện 19-8. Thời điểm nhập viện là giờ thứ hai sau tai nạn,
Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương thận phải độ IV do tai nạn giao thông - một tổn thương nặng, có nguy cơ mất máu lớn và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Trước tình trạng trên, bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn liên khoa và chỉ định nút chọn lọc nhánh dưới động mạch thận phải dưới hướng dẫn DSA. Đây là phương pháp can thiệp mạch hiện đại, ít xâm lấn, giúp cầm máu hiệu quả, bảo tồn tối đa chức năng thận và hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật cắt thận.
Ca can thiệp diễn ra khẩn trương, chính xác. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định. Bệnh nhân sau đó được chuyển về khoa B7 để tiếp tục theo dõi và điều trị nội khoa. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp xúc tốt, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát để phòng ngừa biến chứng.
Cũng trong ngày 27 Tết, bệnh viện tiếp nhận 43 ca bệnh cấp cứu, trong đó 16 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, 10 trường hợp được chỉ định phẫu thuật.
Theo đại diện Khoa Cấp cứu Bệnh viện 198, những ngày giáp Tết, số ca cấp cứu thường gia tăng do nhiều nguyên nhân như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, rượu bia. Đặc biệt, tai nạn giao thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, đa chấn thương.
Bác sĩ khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp Tết, người dân cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Khi di chuyển đường dài hoặc về quê ăn Tết, cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm đông phương tiện.
Bên cạnh đó, nếu không may xảy ra tai nạn, người dân cần nhanh chóng gọi cấp cứu, hạn chế tự ý di chuyển người bị nạn khi chưa có hướng dẫn y tế, nhằm tránh làm nặng thêm các tổn thương, đặc biệt là chấn thương vùng đầu, cột sống và các tạng trong ổ bụng.
