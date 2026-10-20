Angelababy gây chú ý với tạo hình táo bạo, đẹp như mỹ nhân ngư

Angelababy thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới với chiếc váy xanh neon nổi bật và mũ lông vũ cỡ lớn. Ở tuổi ngoài 30, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai cùng phong cách thời trang cá tính.

Hình ảnh mới đây của Angelababy.

Cụ thể, mới đây Angelababy đăng tải loạt ảnh mới của nữ diễn viên trên mạng xã hội. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên diện váy dài màu xanh neon với phần thân được tô điểm bằng những chi tiết lấp lánh. Sắc xanh nổi bật kết hợp cùng chiếc mũ lông vũ khổng lồ tạo nên tổng thể phá cách, gợi liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân ngư giữa đại dương. Thiết kế không chỉ làm nổi bật vóc dáng mà còn thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, táo bạo của người đẹp.

Angelababy gây chú ý với làn da trắng sáng, đường nét gương mặt thanh tú và vóc dáng thon gọn. Đôi chân dài, vòng eo nhỏ cùng những đường cong mềm mại được tôn lên qua thiết kế ôm sát. Trong một số khung hình, nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ, mang đến vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Vẻ đẹp cuốn hút của Angelababy.

Nhiều khán giả dành lời khen trước hình ảnh mới đây của Angelababy.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh nhan sắc, cách phối trang phục khác biệt cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Chiếc mũ lông vũ cỡ lớn tạo hiệu ứng thị giác mạnh, trong khi màu xanh neon giúp Angelababy nổi bật giữa không gian chụp hình.

Về đời tư, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh công bố ly hôn vào năm 2022 sau 7 năm kết hôn. Cả hai có một con trai chung, thường được gọi là Tiểu Hải Miên. Sau khi chia tay, nữ diễn viên chủ yếu chăm sóc con, trong khi Huỳnh Hiểu Minh vẫn duy trì mối quan hệ với con trai.

Tháng 1/2026, hai người được bắt gặp cùng đưa con đi chơi tại Thượng Hải nhân dịp sinh nhật cậu bé. Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn giữ thái độ lịch sự và phối hợp chăm sóc con.

Hiện tại, Angelababy chưa công khai chuyện tình cảm mới. Nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang và quảng bá thương hiệu, đồng thời chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.