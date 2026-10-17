Phương Trinh Jolie sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 38

Để có được thân hình thon gọn, Phương Trinh Jolie duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, củ quả, trái cây ít ngọt và ưu tiên ăn cá nhiều hơn thịt. Hạn chế tối đa đồ ngọt và tinh bột nhanh chuyển hóa. Người đẹp thường xuyên luyện tập yoga, bởi theo cô, Yoga không chỉ rèn luyện cơ thể, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn và tìm về sự bình an bên trong.