Anh em góp tiền xây lại nhà cũ ở quê, 4 thế hệ 30 người cùng chung sống

Mới đây, câu chuyện về những người anh em họ ở Nhạc Tây, An Khánh, An Huy (Trung Quốc) cùng nhau xây lại ngôi nhà cũ của tổ tiên, được cộng đồng mạng quan tâm, theo thông tin từ trang 163.

Ông Vương Chương Hoài (50 tuổi) cho biết, ông có 6 người anh em, 2 người là em trai ruột, 4 người còn lại là anh em họ. Người lớn tuổi nhất đã ngoài 60, người nhỏ nhất gần 50 tuổi.

Trước đây, 7 anh em sống chung trong căn nhà do tổ tiên để lại. Cách đây vài năm, gia đình ông Hoài và một gia đình khác xây nhà mới bên cạnh, để lại căn nhà của tổ tiên cho 5 anh em còn lại.

Cuối năm 2023, 5 gia đình quyết định góp tiền xây lại căn nhà cũ.

Căn nhà cũ ở quê của gia đình ông Chương Vương Hoài. Ảnh: 163

Nói về lý do xây lại ngôi nhà, ông Hoài cho biết: "Ngôi nhà cũ có cơ sở vật chất lạc hậu, điều kiện vệ sinh kém. Các anh em hy vọng những người cao tuổi trong nhà có thể có một môi trường sống tốt hơn".

Dù không phải người sống trong căn nhà nhưng ông Hoài cũng góp sức xây dựng bằng việc giúp đỡ giám sát công trình.

Sau tết Nguyên đán năm 2024, ngôi nhà bắt đầu được xây. Khi thiết kế, các anh em đã quyết định xây chung tường, giống như một chung cư mini, nhiều tầng, nhiều phòng. Điều này thể hiện sự hòa hợp và đoàn kết.

Sau gần một năm, 5 anh em đã bỏ ra khoản chi phí gần 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) để xây dựng hoàn tất ngôi nhà mới. Mới đây, 5 gia đình gồm gần 30 người thuộc 4 thế hệ đã chuyển về nhà mới.

Hàng xóm sang chúc mừng còn mang cả pháo hoa tới đốt.

Nhà mới sau khi xây dựng. Ảnh: 163

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video quay cảnh đại gia đình về nhà mới đã nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Đa số ca ngợi tình đoàn kết trong đại gia đình này và cầu chúc cho họ mãi vui vẻ, hạnh phúc.

"Đại gia đình nhiều người như vậy mà sống hòa thuận, vui vẻ với nhau trong một căn nhà chung phải nói là hiếm có. Giá trị này nên trân trọng", một người bình luận.