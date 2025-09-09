Ngày vui hóa ngày tủi hổ: Con đỗ đại học danh giá, bố mẹ ê chề vì 90 mâm cỗ không một khách đến
GĐXH - Một bữa tiệc linh đình với 90 mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo để mừng con trai đỗ đại học nhưng không có một ai đến dự. Nguyên nhân phía sau khiến cả gia đình xấu hổ.
Niềm vui lớn hóa thành nỗi xấu hổ: 90 mâm cỗ ế khách
Mới đây, câu chuyện xoay quanh bữa tiệc mừng con đỗ đại học của một gia đình ở Vân Nam, Trung Quốc thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao. Dẫu thời điểm sự việc xảy ra từ năm 2023 nhưng sức nóng của nó vẫn còn.
Nhân vật chính là Khang Hưng, một nam sinh đạt 650 điểm trong kỳ thi đại học năm 2023 và trúng tuyển vào một trường top đầu.
Niềm vui quá lớn khiến bố mẹ cậu quyết định mở tiệc linh đình để chia sẻ hạnh phúc với cả làng.
Họ thuê đầu bếp, chuẩn bị tới 90 mâm cỗ và sắp xếp chu đáo từ bàn ghế, nước uống đến người ghi chép tiền mừng.
Thế nhưng đến giờ khai tiệc, sân nhà vẫn vắng tanh. Một tiếng trôi qua, không một ai xuất hiện.
Gia đình thậm chí đốt pháo để báo hiệu nhưng vẫn chẳng có khách. Càng lo lắng, họ càng nhắn tin cho nhiều người nhưng đều không nhận được phản hồi.
Lý do bất ngờ từ trưởng thôn
Không hiểu chuyện gì xảy ra, bố của Khang Hưng gọi điện cho trưởng thôn để hỏi. Câu trả lời khiến cả gia đình chết lặng:
"Trước đây, khi dân làng có chuyện vui, mở tiệc mời anh, gia đình anh chưa từng tham gia hay gửi lời chúc mừng. Hôm nay đến lượt nhà anh, mọi người coi như đáp lại. Ở đời, có đi có lại, đó là lẽ thường".
Nghe xong, bố mẹ của Khang Hưng chỉ biết lặng im. Nhìn 90 mâm cỗ bày sẵn mà không một ai đến, họ không khỏi ngượng ngùng và xấu hổ.
Để tránh lãng phí, gia đình gói cỗ thành từng phần mang biếu khắp làng, kèm lời xin lỗi. Hành động này phần nào giúp xoa dịu tình hình, nhưng bài học về cách ứng xử xã giao thì quá rõ ràng.
Dân mạng nói gì?
Câu chuyện khi lan truyền trên Toutiao đã khiến nhiều người bàn tán. Đa số đều không bênh vực gia đình, cho rằng bố mẹ Khang Hưng đã quá xem nhẹ mối quan hệ láng giềng.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Ở nông thôn hay thành phố, mối quan hệ cộng đồng luôn dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Nếu trước đây gia đình không biết chia sẻ niềm vui với người khác, thì hôm nay họ bị 'phớt lờ' cũng là điều dễ hiểu".
"Người đáng thương nhất chính là cậu con trai. Đỗ đạt là thành tích xứng đáng được chúc mừng, nhưng vì cách ứng xử xã giao sai lầm của cha mẹ, ngày vui bỗng biến thành nỗi tủi hổ".
Bài học sâu sắc từ câu chuyện 90 mâm cỗ
Câu chuyện 90 mâm cỗ ế khách ở Vân Nam không chỉ là lời nhắc nhở cho một gia đình, mà còn là tấm gương phản chiếu thói quen ứng xử trong xã hội.
Dù sống ở đâu, biết quan tâm, chia sẻ và giữ mối quan hệ hài hòa vẫn luôn là chìa khóa để duy trì sự gắn kết cộng đồng.
Người xưa có câu: "Có qua có lại mới toại lòng nhau". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự khéo léo và chân thành trong ứng xử xã giao chính là nền tảng để nhận lại sự tôn trọng và đồng hành từ những người xung quanh.
