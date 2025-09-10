Mới nhất
Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Thứ tư, 14:16 10/09/2025 | Chuyện vợ chồng
GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.

Nỗi đau ngoại tình trong trường hợp của một người đàn ông ở Quảng Tây (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng.

Nghi ngờ vợ ngoại tình và bước ngoặt từ một xét nghiệm

Vương Địch và Lý Hoa đến với nhau nhờ mai mối vì đều đã qua tuổi trẻ trung mà chưa tìm được bạn đời.

Sau khi kết hôn, cả hai nhanh chóng có với nhau một cậu con trai, cuộc sống tưởng như bình yên.

Thế nhưng gần đây, Vương Địch nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ. Cô thường lén lút nghe điện thoại, vội vàng ngắt máy mỗi khi chồng xuất hiện.

Sự thay đổi ấy khiến anh nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình. Mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đó mà ngày càng căng thẳng.

Trong lòng dấy lên nỗi bất an, Vương Địch nghĩ đến khả năng con trai không phải máu mủ ruột rà với mình. Anh âm thầm lấy mẫu tóc của con đem đi xét nghiệm ADN.

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng - Ảnh 1.

Cô thú nhận đã lừa dối chồng, và cha ruột của đứa trẻ chính là người yêu cũ của mình. Ảnh minh họa

Kết quả gây sốc

Khi nhận được kết quả, nỗi đau như nhát dao chí mạng: Cậu bé không cùng huyết thống với anh.

Trước bằng chứng rõ ràng, Lý Hoa không còn đường chối cãi. Cô thú nhận đã lừa dối chồng, và cha ruột của đứa trẻ chính là người yêu cũ của mình.

Với Vương Địch, việc bị vợ ngoại tình đã là đòn giáng nặng nề. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó…

Sự thật thứ hai còn đau đớn hơn

Trong kết quả xét nghiệm, các bác sĩ còn cho biết anh mang bất thường về di truyền: thừa nhiễm sắc thể giới tính X, được chẩn đoán mắc hội chứng Klinefelter. Điều đó đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn không có khả năng sinh con.

Điều này khiến Vương Địch sụp đổ, bởi không chỉ bị phản bội, anh còn đối diện sự thật bản thân vĩnh viễn không thể có con ruột.

Lý Hoa cũng bộc bạch rằng giữa hai người, tình cảm chưa bao giờ thật sự nồng nàn. Cô chỉ có cảm giác như sống cùng một người bạn, không phải chồng.

Sau đám cưới, anh cũng chỉ miễn cưỡng gần gũi với mong muốn duy nhất là có con.

Ngoại tình: Vết nứt hôn nhân và sự thật không ngờ

Câu chuyện của Vương Địch là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình. Ngoại tình không chỉ phá vỡ niềm tin, mà còn có thể kéo theo hàng loạt sự thật phũ phàng.

Khi tình yêu và sự thấu hiểu không còn, hôn nhân trở nên mong manh, dễ tan vỡ bởi những bí mật giấu kín.

Trong bất cứ mối quan hệ nào, sự chân thành và chia sẻ thẳng thắn luôn là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc.

Bởi đôi khi, nỗi đau lớn nhất không phải chỉ là sự phản bội, mà là những sự thật đằng sau khiến con người ta gục ngã.

Hội chứng Klinefelter

Hội chứng Klinefelter (nam XXY hoặc nam 47,XXY) là một rối loạn di truyền ở nam giới, người bệnh có một cặp nhiễm sắc thể giới tính X thay vì chỉ có một nhiễm sắc thể X. Bệnh có thể ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển khác nhau – thể chất, ngôn ngữ và xã hội. Các đặc điểm giới tính bình thường ở nam giới trong giai đoạn dậy thì sẽ không phát triển, ví dụ như sự tăng trưởng của tinh hoàn hay sản xuất hormone sinh dục testosterone thấp hơn bình thường.

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng - Ảnh 2.

Hầu hết nam giới bị hội chứng nam XXY thường bị nữ hóa tuyến vú tức là các mô vú to ra. Ảnh minh họa

Hội chứng Klinefelter thường không được chẩn đoán cho đến tuổi trưởng thành. Cứ khoảng 1.000 người thì có 1 người mắc hội chứng này.

Hầu hết những người đàn ông mắc hội chứng Klinefelter sản xuất ít hoặc không có tinh trùng, nhưng các thủ tục hỗ trợ sinh sản có thể giúp một số người đàn ông mắc hội chứng Klinefelter có thể sinh con.

Nếu được chẩn đoán mắc hội chứng Klinefelter, việc chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm một bác sĩ chuyên chẩn đoán và điều trị các rối loạn liên quan đến tuyến và nội tiết tố của cơ thể (bác sĩ nội tiết), bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ tư vấn di truyền , một loại thuốc sinh sản hoặc chuyên gia vô sinh, và một cố vấn hoặc nhà tâm lý học.

Mặc dù không có cách nào để sửa chữa các thay đổi nhiễm sắc thể giới tính do hội chứng Klinefelter, các phương pháp điều trị có thể giúp giảm thiểu tác dụng của nó. Chẩn đoán càng sớm được thực hiện và bắt đầu điều trị, lợi ích càng lớn. Nhưng không bao giờ là quá muộn để nhận được sự giúp đỡ.

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?

Thư Di (t/h)
