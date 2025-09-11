Đêm giao thừa cay đắng: Mẹ già bị con trai bỏ trước cửa nhà em gái vì giấu lương hưu

Nhiều người cho rằng tuổi già có lương hưu cao thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng một số khác thì không nghĩ như vậy.

Ở Trung Quốc, một bà cụ 80 tuổi đã bị 4 người con trai bỏ rơi trước cửa nhà em út vào đêm giao thừa. Dưới đây là câu chuyện do bà kể lại.

Lương hưu cao khiến gia đình chia rẽ

Tôi là Mạnh, năm nay đã 80 tuổi, sống ở Trung Quốc. Vợ chồng tôi có 4 con trai và 1 con gái.

Con gái duy nhất làm kinh doanh ở Cam Túc, nhiều năm nay làm ăn thuận lợi. Từ ngày lập nghiệp, vợ chồng nó đã đón tôi và ông nhà về ở cùng trong căn hộ 3 phòng ngủ.

Chúng tôi đã sống ở đó suốt 15 năm. Trong thời gian ấy, chỉ có con trai cả ghé thăm một lần, còn ba người con trai kia gần như không hề đoái hoài.

Mỗi tháng, tôi nhận được khoản lương hưu 10.000 NDT (khoảng 34,3 triệu đồng). Số tiền này chủ yếu dùng để lo sinh hoạt hằng ngày.

Tôi nghĩ mình có thể nhờ khoản tiền này để bớt làm gánh nặng cho con gái.

Nhưng biến cố ập đến cuối tháng 12/2023, khi chồng tôi bất ngờ ngất xỉu và phải nhập viện. Ông vốn có bệnh nền nên phải nằm viện hơn 10 ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có con gái túc trực ngày đêm, các con trai tôi chỉ ghé qua vài lần rồi vội vã rời đi.

Đêm giao thừa, con trai cả chở tôi đến trước cửa nhà con gái rồi bỏ đi. Tôi tần ngần trước cửa, nước mắt chảy dài. Ảnh minh họa

Tấm lòng hiếu thảo… hay mưu tính?

Sau tang lễ, con trai cả đề nghị đón tôi về ở cùng. Nghĩ con biết hiếu thảo, tôi đồng ý. Nhưng tôi không ngờ, đằng sau lời lẽ ngọt ngào ấy lại là toan tính.

Về nhà chưa bao lâu, cả 4 người con trai cùng họp lại, ép tôi đưa thẻ lương hưu để họ chia nhau.

Tôi nghẹn lòng, hỏi: "Trong 15 năm qua, các con đã đến thăm bố mẹ được mấy lần? Bao nhiêu lần cùng bố mẹ vào bệnh viện?"

Câu hỏi ấy khiến chúng lặng im. Dù bị ép nhiều lần, tôi kiên quyết không giao thẻ lương. Từ đó, các con dần tỏ thái độ lạnh nhạt.

Đêm giao thừa, con trai cả chở tôi đến trước cửa nhà con gái rồi bỏ đi. Tôi đứng tần ngần trước cửa, nước mắt chảy dài.

Tuổi già tưởng được sum vầy, nào ngờ lại phải chịu cảnh chia lìa ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm mới.

Vì tuổi đã cao, tôi đưa thẻ lương hưu cho con để chúng nó tự lo liệu. Sau chuyện này tôi mới thấy, về già có quá nhiều tiền cũng là sai lầm.

Không phải lương hưu, con cái hiếu thuận mới là tài sản quý nhất

Câu chuyện của tôi không phải là cá biệt. Trong nhiều gia đình, tiền bạc và tài sản thường là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Nhưng thứ cha mẹ thực sự cần khi tuổi già không phải là tiền, mà là sự hiếu thuận, sự đồng hành và tình cảm ấm áp từ con cái.

Một gia đình có thể giàu có, có thể địa vị cao, nhưng nếu anh em chia rẽ, con cái vô tâm thì niềm vui tuổi già sẽ trở nên trống rỗng.

Ngược lại, khi con cái biết kính trọng, yêu thương cha mẹ, giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là tài sản vô giá.

Tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Cha mẹ cần sự sẻ chia, cần được nhìn thấy nụ cười của con cháu, chứ không phải những tranh giành, tính toán lạnh lùng.

Bởi lẽ, hạnh phúc tuổi già không nằm trong thẻ lương hưu, mà nằm trong trái tim hiếu thuận của con cái.

Theo Sohu