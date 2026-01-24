Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Thứ bảy, 10:24 24/01/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Lương Thùy Linh mới đây đã gây bất ngờ khi có mặt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi. Đập tan những tin đồn trên MXH, 2 người đẹp vẫn giữ tình bạn nhưng rất kín tiếng.

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợChồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 2.

Việc Lương Thùy Linh có mặt trong đám cưới người em thân thiết - Á hậu Phương Nhi đã đập tan những tin đồn không đúng về mối quan hệ của họ trong suốt thời gian qua. Ngoài việc này, khán giả còn quan tâm đến nhan sắc đời thường của hoa hậu gốc Cao Bằng.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 3.

Không chỉ sở hữu vóc dáng đáng mơ ước, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn có làn da khỏe khoắn, đều màu. Để có làn da căng bóng, người đẹp rất chú trọng bảo vệ da dưới ánh nắng vì người đẹp quan niệm "da muốn trắng trước tiên phải khỏe".

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 4.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết, cô hạn chế ra đường từ trưa đến 15h vì đây là thời điểm các tia cực tím (UVA, UVB, UVC) và tia hồng ngoại có cường độ mạnh nhất.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 5.

Trong đó, tia UVA và UVB là nguyên nhân chính gây tổn thương và làm lão hóa da, vì vậy các trang bị chống nắng bình thường có thể không bảo vệ 100%.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 6.

Lương Thùy Linh rất chú trọng bôi kem chống nắng và bôi lại sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời. Người đẹp đồng thời bổ sung viên uống chống nắng để bảo vệ da từ bên trong và mặc áo chống nắng, đội mũ... giúp hạn chế tiếp xúc ánh nắng tối đa.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 7.

Trước khi thi Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh từng không quan tâm dưỡng da. Dần dần, người đẹp mới học hỏi về skincare để xây dựng một chu trình phù hợp.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 8.

Ngoài các bước chống nắng hàng ngày, Hoa hậu 10X cũng rất quan tâm đến việc làm sạch da. Lương Thùy Linh chỉ tẩy trang nếu có trang điểm, còn không cô dùng sữa rửa mặt lành tính cùng máy rửa mặt để làm sạch sâu mà không khiến da bị tổn thương.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 9.

Người đẹp cũng không dùng khăn mặt vì đây được xem là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn. Hoa hậu Lương Thùy Linh luân phiên sử dụng mặt nạ dạng giấy và các loại mặt nạ dạng kem để làm sạch, cấp ẩm, đồng thời dưỡng trắng. Sau khi đắp mặt nạ, Lương Thùy Linh tiếp tục dùng các sản phẩm pre-serum, serum và kem dưỡng để khóa ẩm.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi - Ảnh 10.

Nhờ chăm sóc da chuẩn chỉ nên Lương Thùy Linh giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và ngày càng thăng hạng trong dàn mỹ nhân Việt.

Ảnh: FBNV

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mụn ẩn dưới da: “Kẻ thù vô hình” của làn da và 3 bước xử lý hiệu quả

Mụn ẩn dưới da: “Kẻ thù vô hình” của làn da và 3 bước xử lý hiệu quả

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Mụn ẩn dưới da là tình trạng da liễu phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ, gây khó chịu bởi khó nhận biết, tồn tại dai dẳng và tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo nếu xử lý sai cách. Không sưng viêm rõ ràng như mụn bọc hay mụn mủ, mụn ẩn thường âm thầm phát triển dưới da, khiến nhiều người chủ quan trong điều trị.

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Thời trang - 3 ngày trước

Cùng là nữ chính của Cách Em 1 Milimet nhưng hai nhân vật Ngân và Tú lại có phong cách cực đối lập.

Độc đáo Hair show 'Bốn mùa thức tỉnh' được trình diễn tại hang Ngọc Rồng – Quảng Ninh

Độc đáo Hair show 'Bốn mùa thức tỉnh' được trình diễn tại hang Ngọc Rồng – Quảng Ninh

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Vào ngày 10/3/2026 lần đầu tiên chương trình Hair show sẽ được trình diễn trong một không gian thiên nhiên vô cùng độc đáo của hang Ngọc Rồng - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Kim Hiền - Út Ráng của "Hương phù sa" đã ly hôn chồng trong sự nuối tiếc của khán giả. Ở tuổi U50, sau những đổ vỡ, điều may mắn có ở lại với Kim Hiền chính là con cái và làn da đẹp.

Tuổi 37 của Tóc Tiên

Tuổi 37 của Tóc Tiên

Đẹp - 4 ngày trước

Từ hình ảnh cô bé tóc xù trong trẻo đến biểu tượng gợi cảm của Vpop, Tóc Tiên ghi dấu ấn bằng hành trình “lột xác” phong cách ấn tượng. Trên sân khấu, nữ ca sĩ bùng nổ với tạo hình quyến rũ, hiện đại, khẳng định cá tính và phong cách thời trang riêng.

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Đẹp - 4 ngày trước

Trước thực trạng thị trường thẩm mỹ cuối năm diễn biến phức tạp với vô số quảng cáo làm đẹp "thần tốc", nhiều người dân vì tâm lý nóng vội đã sập bẫy các cơ sở thiếu uy tín. Bác sĩ Mã Thanh Sơn – chuyên gia Da liễu thẩm mỹ – đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến chứng y khoa và rủi ro pháp lý khi tin vào các phương pháp làm đẹp "đốt cháy giai đoạn".

Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Diện trang phục trẻ trung, vòng eo của Thanh Thủy - Hoa hậu quê Đà Nẵng - khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Dầu ô liu từ lâu không chỉ được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Vậy dầu ô liu mang lại những lợi ích gì cho làn da và cần lưu ý gì khi sử dụng để đạt hiệu quả, an toàn?

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Xem nhiều

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang
45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top