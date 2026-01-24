Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Việc Lương Thùy Linh có mặt trong đám cưới người em thân thiết - Á hậu Phương Nhi đã đập tan những tin đồn không đúng về mối quan hệ của họ trong suốt thời gian qua. Ngoài việc này, khán giả còn quan tâm đến nhan sắc đời thường của hoa hậu gốc Cao Bằng.