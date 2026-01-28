Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng đặc biệt trong mắt 'bà trùm' Hoa hậu Việt Nam ra sao?
GĐXH - Á hậu Phương Nhi không chỉ được khán giả yêu mến, cô còn được chính 'bà trùm' làng nhan sắc Việt có ấn tượng rất đặc biệt.
'Bà trùm' Hoa hậu Việt Nam - Phạm Kim Dung đã có những chia sẻ về Á hậu Phương Nhi với những dòng viết ngắn gọn nhưng nhiều cảm xúc. Chị kể: "Lần đầu tiên Dung nhìn thấy bức ảnh profile của Phương Nhi khi tham gia Miss World Vietnam 2022, đã có một cảm giác rất đặc biệt.
Không phải sự rực rỡ hay hào nhoáng, mà là nét trong veo với ánh mắt hiền, nụ cười nhẹ và sự hồn nhiên khiến người đối diện tự nhiên tin vào những điều tốt đẹp".
Sau đó, "bà trùm" này đã theo dõi hành trình của Á hậu Phương Nhi trưởng thành khi có danh xưng và đưa ra nhìn nhận: "Trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2022, đến hành trình Miss International, Phương Nhi vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, tinh khôi ấy, nhưng bên trong là một khí chất rất riêng và sự kiên định âm thầm. Á hậu Phương Nhi tỏa sáng không ồn ào, không phô trương, mà bằng chính bản lĩnh và chiều sâu nội tâm của mình".
Gặp và theo dõi, đồng hành quá trình phát triển của Á hậu Phương Nhi nên khi dự hôn lễ của người đẹp, bà chủ Sen Vàng - Phạm Kim Dung đã hạnh phúc và vui mừng. Chị viết: "Trong ngày trọng đại, Phương Nhi là một cô dâu thật viên mãn.
Vẫn là vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên ngày nào, nhưng được bao bọc bởi hạnh phúc, yêu thương và một sự an yên ngời ngời, vẻ đẹp của người phụ nữ đã tìm thấy bến đỗ của trái tim.
Chúc Á hậu Phương Nhi bước vào cuộc sống hôn nhân với thật nhiều ngọt ngào, bình yên và tiếng cười. Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc, được yêu thương trọn vẹn, được là chính mình và luôn rạng rỡ theo cách dịu dàng nhưng đầy nội lực".
Về Á hậu Phương Nhi, trước khi có hào quang hiện tại, cô là một mỹ nhân xứ Thanh có sắc vóc hơn người. Người đẹp sở hữu cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Lúc giành ngôi Á hậu, Phương Nhi đang theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. Cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi.
Về xuất thân, Á hậu Phương Nhi sinh trong một gia đình buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế khá giả ở Thanh Hóa. Cô được bố mẹ và anh trai hết sức yêu thương, chiều chuộng. Chính những điều đó đã tạo cho người đẹp có khí chất trong trẻo, an nhiên và phúc hậu. Hiện tại, sau ít năm đăng quang, người đẹp đã lên xe hoa hạnh phúc cùng người chồng - thiếu gia họ Phạm.
