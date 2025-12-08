Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Tăng Thanh Hà thú nhận ban đầu cô không tin tưởng lắm vào phương pháp dùng tinh dầu dưỡng da: "Tôi không nghĩ là nó đem lại hiệu quả nhưng một người bạn của tôi đã thử và khiến tôi khá ấn tượng với kết quả mà nó mang lại". Theo đó, mỗi sáng và tối sau khi đã làm sạch da mặt, nữ diễn viên sẽ lấy khoảng 4 - 5 giọt tinh dầu ra lòng bàn tay, massage đều quanh mặt, tiếp đó mới đến các bước lotion hoặc kem dưỡng ẩm.