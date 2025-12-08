Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.
Tăng Thanh Hà mới đây đã gây chú ý trong đám cưới em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với 2 outfit nền nã, sang trọng tinh tế. Cụ thể trong tiệc tối ngày 7/12, mỹ nhân họ Tăng hướng đến phong cách nữ tính với đầm đỏ bordeaux tôn bờ vai mong manh và tiết chế trang sức đi kèm. Trong khi đó, doanh nhân Louis Nguyễn - anh trai cùng cha khác mẹ với cô dâu - bảnh bao cùng bộ suit may đo chỉn chu.
Trước đó, trong lễ gia tiên vào sáng cùng ngày, Tăng Thanh Hà chọn mặc áo dài dáng suông với gam màu nhẹ nhàng. Mẹ 3 con chọn lối trang điểm tự nhiên, tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt. Món đồ gây chú ý của Tăng Thanh Hà chính là chiếc túi xách màu đen thương hiệu Saint Laurent. Được biết, mẫu túi này có giá 3.535 USD (khoảng gần 93 triệu đồng). Đây là một trong nhiều mẫu túi hàng hiệu mà cô đang sở hữu.
