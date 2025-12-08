Mới nhất
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Thứ hai, 08:31 08/12/2025 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh NguyễnBật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.

Tăng Thanh Hà mới đây đã gây chú ý trong đám cưới em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với 2 outfit nền nã, sang trọng tinh tế. Cụ thể trong tiệc tối ngày 7/12, mỹ nhân họ Tăng hướng đến phong cách nữ tính với đầm đỏ bordeaux tôn bờ vai mong manh và tiết chế trang sức đi kèm. Trong khi đó, doanh nhân Louis Nguyễn - anh trai cùng cha khác mẹ với cô dâu - bảnh bao cùng bộ suit may đo chỉn chu.

Trước đó, trong lễ gia tiên vào sáng cùng ngày, Tăng Thanh Hà chọn mặc áo dài dáng suông với gam màu nhẹ nhàng. Mẹ 3 con chọn lối trang điểm tự nhiên, tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt. Món đồ gây chú ý của Tăng Thanh Hà chính là chiếc túi xách màu đen thương hiệu Saint Laurent. Được biết, mẫu túi này có giá 3.535 USD (khoảng gần 93 triệu đồng). Đây là một trong nhiều mẫu túi hàng hiệu mà cô đang sở hữu.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 4.

Trước khi xuất hiện với visual gây thương nhớ trong đám cưới của em chồng con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tăng Thanh Hà được xem là mỹ nhân có vẻ đẹp trường tồn trong làng giải trí.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 5.

Ở đời thực, mỹ nhân họ Tăng luôn chọn những outfit "hack tuổi" nhẹ nhàng với quần jeans cùng áo phông đơn giản.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 6.

Ngoài trang phục, Tăng Thanh Hà cũng chọn cách giữ gìn sắc vóc bằng việc chăm chạy bộ ngoài trời hoặc tập yoga để nâng cao độ bền.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 7.

Để trẻ lâu so với tuổi, Tăng Thanh Hà tập trung vào các dòng mỹ phẩm organic và quan trọng hơn nữa là chế độ ăn uống.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 8.

Tăng Thanh Hà tập trung vào những sản phẩm organic, sản phẩm tinh khiết, dầu jojoba, vitamin E và dầu nụ tầm xuân (rosehip oil). Theo tìm hiểu, những sản phẩm dược mỹ phẩm, organic luôn chứa những thành phần cực kỳ lành tính, an toàn tuyệt đối cho làn da nên Hà Tăng rất yên tâm về hiệu quả cũng như độ an toàn mà sản phẩm mang đến cho làn da.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 9.

Tăng Thanh Hà thú nhận ban đầu cô không tin tưởng lắm vào phương pháp dùng tinh dầu dưỡng da: "Tôi không nghĩ là nó đem lại hiệu quả nhưng một người bạn của tôi đã thử và khiến tôi khá ấn tượng với kết quả mà nó mang lại". Theo đó, mỗi sáng và tối sau khi đã làm sạch da mặt, nữ diễn viên sẽ lấy khoảng 4 - 5 giọt tinh dầu ra lòng bàn tay, massage đều quanh mặt, tiếp đó mới đến các bước lotion hoặc kem dưỡng ẩm.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 10.

Đối với Tăng Thanh Hà, để sở hữu một làn da đẹp, cô chẳng cần phải quá đầu tư vào những loại mỹ phẩm đắt tiền. Thay vào đó, ngọc nữ rất thích làm đẹp bằng các loại thực phẩm thiên nhiên như táo, bơ, cà rốt, dâu... để làn da ít phải tiếp xúc với hóa chất. Bên cạnh đồ ăn, cô thường uống các loại nước ép cà rốt, nước atiso ngâm, các loại sữa hạt bổ dưỡng vừa có công dụng dưỡng đẹp da, bổ trợ giữ vóc dáng mi nhon suốt nhiều năm.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng - Ảnh 11.

Nhờ việc chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài cùng tinh thần luôn vui vẻ, hạnh phúc nên Tăng Thanh Hà luôn trẻ trung và căng tràn sức sống.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ýLương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".

