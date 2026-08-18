Anne Hathaway cực kỳ quỷ dị, khiến Dakota Johnson ngộp thở

Được Amazon MGM Studios đưa lên màn ảnh rộng, Verity là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết thriller tâm lý bán chạy của Colleen Hoover – tác giả đứng sau thành công của It Ends With Us. Bộ phim xoay quanh Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), một nhà văn đang chật vật với sự nghiệp, bất ngờ được thuê để hoàn thành loạt sách bán chạy còn dang dở của nữ tác giả Verity Crawford (Anne Hathaway) sau một tai nạn khiến cô chết não và mất khả năng sáng tác.

Anne Hathaway gợi cảm xinh đẹp.

Khi chuyển đến sống tại dinh thự nhà Crawford, Lowen dần bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với Jeremy (Josh Hartnett) - chồng của Verity. Mọi chuyện trở nên bất ổn khi cô phát hiện một bản thảo chưa hoàn thành, hé lộ những sự thật rùng rợn có thể đảo lộn hoàn toàn hiểu biết của cô về nữ tác giả nổi tiếng. Những chi tiết đáng lo ngại về quá khứ gia đình Crawford khiến Lowen không ngừng đặt câu hỏi: Những gì Verity viết chỉ là hư cấu, hay thực chất là lời thú tội lạnh lùng từ một tâm trí điên loạn. Càng trở nên thân thiết với Jeremy và cậu con trai nhỏ Crew, Lowen càng bị kéo sâu vào những bí mật của gia đình ấy.

Khác với màu sắc từng làm nên sức hút của những tác phẩm Colleen Hoover được chuyển thể trước đó, Verity đánh dấu một bước chuyển rõ rệt sang một địa hạt mới toanh, đậm chất thriller mang tâm lý u tối và hấp dẫn. Một màn đấu trí thực thụ, nơi những cử chỉ, hành động đều được tính toán trước rất cẩn trọng. Nơi mà ranh giới giữa hư cấu và sự thật, thao túng và hấp dẫn, cơ hội và ám ảnh liên tục bị xóa nhòa.

Sự chồng chéo giữa những mối quan hệ thân mật trở thành nguồn cơn của bất an. Chính sự nhập nhằng ấy trở thành điểm hấp dẫn cốt lõi của phần phim chứa đựng nhiều ham muốn, quyền lực và niềm tin.

Anne Hathaway trong phim gây chú ý với tính cách quỷ dị.

Trailer lần này thực sự mang đến đủ cung bậc hỷ - nộ - ái - ố. Câu chuyện liên tục chuyển mình giữa những cảm xúc. Với Lowen, việc một nhà văn đang chật vật bất ngờ được hợp tác cùng cây bút nổi tiếng là một cơ hội đáng giá, thậm chí có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp vốn đang lận đận.

Vậy rốt cuộc, đó là tình yêu, sự ám ảnh hay một cuộc thao túng được khoác lên lớp vỏ của tình yêu? Mặt khác, nhiệm vụ của Lowen trong chuyến hợp tác lần này liệu có khả thi? Lowen phải đối mặt như thế nào với những sự thật tàn độc và bóng tối quỷ dị phía trước?

Câu trả lời sẽ được hé lộ trong Verity: Bí mật bị chôn vùi dự kiến ra rạp vào 02/10/2026.