Đại úy Công an dẫn dắt đội bóng nữ làng Xuân

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Đội bóng nữ làng Xuân", trận đấu đầu tiên của đội bóng nữ làng Xuân đã sắp diễn ra, tuy nhiên, các buổi tập luyện lại khá bất ổn. Dung thì ra sân bóng mất rất nhiều thời gian làm livestream bán hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến không khí tập luyện.

Minh lo lắng cho trận đấu sắp diễn ra vì đối thủ của đội là đội bóng nữ làng Trung - đương kim vô địch mùa trước. Trong khi đó, đội bóng làng Xuân vừa được thành lập và năng lực giữa các thành viên rất "gồ ghề", tinh thần tập luyện thì thiếu nghiêm túc.





Đội bóng nữ làng Xuân có HLV mới đó là Đại úy Trần Chiến Thắng. Ảnh VTV

Vào đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng thì một nhân vật đã được điều đến cho đội bóng nữ làng Xuân đó là Đại úy Trần Chiến Thắng. Minh tỏ ra vô cùng vui mừng trước quyết định này. Ít nhất, khi đội bóng có HVL, việc tập luyện sẽ quy củ hơn và vấn đề kỷ luật cũng sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn.

Trước khi đội bóng nữ làng Xuân được thành lập, khu vực đất sân bóng đã được ông Tài đưa ra đề xuất biến thành khu công viên sinh thái cho làng. Ông Tài tỏ ra rất khó chịu trước đề xuất thành lập đội bóng nữ. Chỉ cần đội bóng của làng Xuân thất bại, ông ta sẽ có đủ lý do để biến nơi này đi theo mục đích của mình. Ông Trung dường như biết điều đó nên đang tìm cách ngăn việc này lại.

Khi có thêm Yến, khả năng đấu lại đội làng Trung cũng cao hơn. Ảnh VTV

Bên cạnh việc có HLV, đội bóng nữ làng Xuân cũng có thêm thành viên mới và đó không ai khác chính là Yến - người phụ nữ cam chịu, sợ chồng. Dường như Yến đã vượt qua được nỗi sợ để được sống đúng với niềm yêu thích của mình.

Theo lời Loan, lúc trẻ khi chưa kết hôn, Yến chơi bóng rất cừ. Cô thậm chí còn được để mắt đưa lên đội tuyển của xã. Nhưng sau khi kết hôn, Yến đã gạt đi mọi sở thích cá nhân, toàn tâm toàn ý chăm chồng, nuôi con.

Bá đã nghĩ cách để ngăn chặn cầu thủ Hồng Phương tham gia thi đấu. Ảnh VTV

Nỗi lo của toàn đội làng Xuân khi gặp đội bóng làng Trung là còn có sự xuất hiện của cầu thủ Hồng Phương. Đây là một chân sút đinh trong đội tuyển của Tỉnh. Nếu Hồng Phương cũng tham gia trận đấu thì khả năng thắng của đội bóng nữ làng Xuân sẽ ít đi rất nhiều. Bá đã nghĩ cách để ngăn việc này lại.

Tập 9 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 2/10 trên VTV3.

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