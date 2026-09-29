Khánh (Tô Dũng) tính đến chuyện cưới Phương (Minh Thu)

Theo Thời báo VTV, trích đoạn giới thiệu tập 23 phim "Mùa hè năm ấy" cho thấy, sau khi chính thức bị Phương (Minh Thu) từ chối tình cảm, Tùng (Trọng Lân) đi uống rượu giải sầu. Anh ngồi uống rượu một mình và gọi điện cho Phương để ngỏ ý muốn gặp, nhưng cô từ chối vì đang bận.

Khi nghe Tùng nói những lời tâm sự muốn nhìn thấy mình, Phương lo lắng hỏi anh đang ở đâu, có tự về được không hoặc để cô đặt xe giúp, nhưng Tùng ngắt lời rồi tắt máy.

Tùng muốn gặp nhưng Phương từ chối. Ảnh VTV

Nghe cuộc trò chuyện điện thoại của Phương với Tùng, Khánh (Tô Dũng) tỏ ra khó chịu và lầm bầm việc Tùng không biết tự đặt xe. Anh thoải mái thể hiện cảm xúc ghen tuông của mình như thể hai người đang quay trở lại thành một cặp đôi.

Khánh tỏ rõ ghen tuông sau khi nghe được cuộc điện thoại của Tùng và Phương. Ảnh VTV

Trong cuộc trò chuyện riêng, Hoàng (Phan Thắng) hỏi Khánh dự định thế nào với Phương thì Khánh không ngần ngại đáp "tính đám cưới". Dù Hoàng khuyên anh nên thực tế, "mơ cao quá nhờ, đặt chân xuống đất" kẻo thất vọng. Khánh vẫn khẳng định từ khi gặp lại Phương, anh cảm thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn và rất hạnh phúc.

Khi Khánh gán ghép Hoàng với Nhi (Thùy Dương), Hoàng cho rằng cô ấy thích Khánh. Tuy nhiên, Khánh lập tức phủ nhận, cho rằng đó chỉ là cảm xúc trẻ con và khẳng định anh không hề có tình cảm với Nhi. Điều này khiến Hoàng cảm thấy vui và nghĩ tới tiến xa hơn trong mối quan hệ với Nhi.

Khánh phủ nhận chuyện Nhi thích mình khiến Hoàng vui vì vẫn còn cơ hội. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phương tâm sự với chị gái, tự trách bản thân chưa đủ dứt khoát khiến Tùng liên tục nuôi hy vọng. Chị gái trấn an và phân tích rằng hai người đều đang độc thân, việc qua lại tìm hiểu - hợp thì tiến tới, không thì giải tán là chuyện hết sức bình thường.

Chị gái thẳng thắn khuyên Phương không nên cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người vì đó là việc "vừa khó, vừa ngu". Thay vào đó hãy lựa chọn phương án khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.



Chị gái khuyên Phương hãy sống theo đúng tình cảm của mình. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Mùa hè năm ấy" lên sóng lúc 20h ngày 29/9 trên VTV3.

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