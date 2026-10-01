Đội bóng làng Xuân vừa được thành lập, Minh nhận ngay cú sốc

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", lý do Minh quyết định rời nhà ra ở riêng xuất phát từ mâu thuẫn quan điểm giữa cô với ông Khiêm. Trong khi ông Khiêm vui mừng, nghĩ đến tương lai Minh sẽ nối nghiệp làm nghề giáo của ông thì Minh đã khiến cho ông tức điên lên và rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng. Minh không những không muốn nối nghiệp ông mà còn muốn bỏ luôn cả chuyện học đại học.

Mâu thuẫn của Minh với ông Khiêm bị đẩy lên cao trào và đi đến kết thúc bằng việc Minh rời khỏi nhà. Minh đã phát hiện công ty tổ chức giải đấu là một công ty lừa đảo, mất trắng 5 triệu đồng, nhà thì không thể trở về. Minh quyết định qua xin trọ ở khu nhà trọ của gia đình Bá và ghi tên vào đội tuyển bóng đá của làng và đi kiếm các thành viên khác để thành lập đội tuyển.

Trước khi đội bóng được thành lập, Minh dính vào một loạt rắc rối - với Đào, với lão Ba, với Quốc... Những rắc rối này mang đến tai tiếng không chỉ cho Minh mà còn liên lụy đến cả ông Khiêm - một thầy giáo liêm khiết giờ mang tiếng không dạy nổi con mình.

Ông Khiêm đã đến đón Minh sau hàng loạt rắc rối mà cô gây ra. Ảnh VTV

Những rắc rối Minh tạo ra lên cao trào bằng việc cô tham gia cùng hội phụ nữ "đánh hội đồng" Quốc tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Dung. Vụ đánh nhau này đã khiến công an phải vào cuộc, hội chị em phải lên đồn... Ông Khiêm quyết định đến đón Minh về nhà.

Ông Khiêm nghĩ rằng Minh cũng đã có đủ trải nghiệm khi sống cuộc sống bên ngoài vòng tay của gia đình. Minh chấp thuận theo bố về nhà. Cô rời đi với tâm trạng buồn bã vô cùng, chẳng có kế hoạch nào của Minh kết thúc tốt đẹp.

Đúng thời điểm Minh chuẩn bị rời khu nhà trọ thì bà Nga xuất hiện, báo cho cô một tin vui: Đội bóng làng Xuân đã đủ thành viên. Sự nỗ lực và quyết tâm cũng như tâm huyết của Minh đã được các chị em nhìn thấy và cảm động. Bà Nga, Dung, Tâm, Loan đã ký tên tham gia đội bóng nữ cùng với Minh.

Đội bóng đá nữ làng Xuân đã được thành lập với đầy đủ các thành viên. Ảnh VTV

Một tin vui khác đến sau đấy là ông Trung trưởng thôn thông báo đã đăng ký cho đội bóng nữ làng Xuân tham gia giải bóng đá. Cuối cùng, Minh đã chạm tay được vào một phần giấc mơ với trái bóng tròn của mình.

Niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì Minh biết đội bóng đối thủ đầu tiên mà đội làng Xuân chạm mặt chính là đội bóng đá nữ làng Trung - đương kim vô địch của giải. Chính Minh cũng đã được chứng kiến khả năng của các thành viên đội làng Trung. "Nghe nói còn có tuyển thủ chuyên nghiệp Nguyễn Hồng Phương nữa đấy" - bác Trung nói.

Minh nhận cú sốc khi biết được đối thủ trong lần đầu chạm mặt là đội đương kim vô địch. Ảnh VTV

Thông tin này như sét đánh ngang tai Minh. Đội bóng của Minh chỉ vừa mới thành lập, còn chưa tập luyện được buổi nào mà đã phải đá với nhà đương kim vô địch. Tệ hơn nữa là thành phần của đội đối thủ còn có cả tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp nữa.

Bác Trung nói thêm: "Trận này là trận rất quan trọng, cả làng nhìn vào, để xem các chị luyện tập đá đấm ra làm sao. Chưa kể là lão Tài lão ấy đang săm soi. Đừng để lão ấy đắc thắng nhé!".

Minh và các chị em trong đội bóng bắt đầu hành trình chinh phục giải đấu. Ảnh VTV

Tập 8 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 1/10 trên VTV3.

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