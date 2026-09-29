Phù Sa và Chơn từ bạn thành đối đầu vì dự án Bình Hòa

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 28 phim "Phù sa", Phù Sa thấy từ ngày Chơn nộp đơn tố cáo đã khiến Bình Hoà không còn bình yên, dự án của Nghiệm cũng vì thế mà ảnh hưởng.

Phù Sa quyết định sang nhà nói chuyện rõ ràng với Chơn nhưng càng nói thì càng thấy cả hai không thể chung đường.

Phù Sa cho rằng những việc mà Chơn đang làm gây ảnh hưởng tới bà con Bình Hòa. Ảnh VTV

"Tôi biết là anh vẫn chưa quên được chuyện của ba má anh. Tôi cũng vậy, không nghĩ là anh sẽ quên đi, nhưng mà anh đừng có để nỗi đau đó khiến anh đi sai đường. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng mà từ bây giờ tôi biết chắc tôi với anh là không cùng nhìn về một hướng rồi", Phù Sa nói.

Phù Sa cho rằng Chơn vì chuyện quá khứ mà đang đi sai đường. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương tiếp tục giúp sức rất nhiều cho Chơn bằng một bộ tài liệu mật mà chú Tám cung cấp trong rất nhiều thời gian. Bộ hồ sơ này có thể giúp Chơn kéo đoàn kiểm tra đến với sự thật. Chơn rất bất ngờ và cũng lo lắng cho Phương vì đây là hành động nguy hiểm.

Tuy nhiều người không tin Chơn nhưng ngoại Tư của Phù Sa luôn là người cùng chung con đường với Chơn. Bà chất vấn cháu gái nếu như đất tiếp tục sạt lở thì sẽ lấy gì để làm du lịch. Thấy vậy, Phù Sa cảm thấy bất lực vì nghĩ Bình Hòa đang mất cơ hội.

Bà ngoại của Phù Sa ủng hộ con đường đấu tranh của Chơn để tránh sạt lở bờ sông. Ảnh VTV

"Ngoại vẫn nghĩ con là người hiểu Bình Hòa, con là người sẽ giữ gìn Bình Hòa nhất. Nhưng bây giờ con chạy theo mấy cái dự án, con tin những bản quy hoạch, tin những lời hứa mịt mờ về tương lai của Bình Hòa mà đất dưới chân con sạt lở, con không nghe", bà ngoại nói.

Ông chủ giấu mặt đã tìm ra "nội gián" cung cấp thông tin cho Chơn. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, ông chủ giấu mặt đã tìm ra 5 đối tượng bị nghi là nội gián cung cấp tin cho Chơn. Hắn đã chuẩn bị một chiếc bẫy để "bắt chuột" bằng việc làm giả giấy tờ.

Tập 28 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 29/9 trên VTV1.

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