Chơn giao nộp bằng chứng sai phạm của công ty 'cát tặc'
GĐXH - Chơn làm đơn tố cáo công ty Minh Hải gây ra các vụ sạt lở ven sông, nhưng nhiều bà con chỉ trích anh rằng đang làm xáo trộn sự bình yên của Bình Hòa.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 phim "Phù sa", Sang sang nhà phụ việc cho Chơn rồi vô tình gặp Phương tại đó. Phương lại vô tâm tiếp tục "xát muối" con tim Bảy Sang khi công khai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc Chơn. Đồ ăn cô mang tới cho Chơn được cô nhắc kỹ rằng Sang không được động vào.
Có lẽ vì ghen tị với Chơn nên khi Phương vừa rời đi, Sang liền vội bật máy nhắn tin cho ai đó nói về mọi hành tung của Chơn. Chơn đã lên uỷ ban gặp Thuận để nộp bằng chứng mà mình đã thu thập được về hoạt động của công ty Minh Hải.
Theo ý kiến của Thuận, Chơn nên đưa toàn bộ chứng cứ sang công an để làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, Chơn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trong đơn tố cáo của mình. "Chỉ cần anh và cấp trên làm sáng tỏ chuyện này. Nếu chứng minh là tôi sai thì tôi chịu hết", Chơn nói với Thuận.
Điều Thuận mong muốn là dù kết quả ra sao thì người dân Bình Hòa sẽ có được câu trả lời cho những vụ sạt lở nghiêm trọng diễn ra trong thời gian qua. Cả hai không biết câu chuyện này đã bị cấp trên của Thuận nghe được với biểu cảm không dễ chịu.
Việc Chơn tiếp tục kiện cáo khiến bà con Bình Hoà xôn xao cho rằng Chơn đang làm xáo trộn sự bình yên của Bình Hoà. Nhiều người trách cứ Chơn, nói rằng vì việc này sẽ khiến nhà đầu tư, du khách từ bỏ Bình Hòa, khiến người dân không còn cơ hội.
Ở một diễn biến khác, Hai Phước cũng đã quyết định bán mảnh vườn để lấy vốn làm ăn cho Sang, lần đầu thấy cha vì mình như thế Sang mừng rỡ vô cùng.
Tập 27 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 28/9 trên VTV1.
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