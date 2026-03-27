Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Ngày 27/3, TAND khu vực 1- TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Trường Phúc (SN 1991, trú phường Vỹ Dạ) về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, chiều 4/9/2025, Phúc điều khiển xe máy đi quanh khu vực phường Mỹ Thượng với mục đích tìm phụ nữ đi một mình để cướp tài sản.

Phúc tại phiên tòa xét xử.

Khi phát hiện chị Đ.T.T.S. đang chạy xe một mình, bị cáo bám theo đến đoạn đường vắng thuộc tổ dân phố Mỹ Lam rồi áp sát, có hành vi sàm sỡ nhằm làm nạn nhân hoảng loạn.

Do hoảng sợ, chị S. tăng ga bỏ chạy nhưng Phúc tiếp tục truy đuổi, áp sát khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lợi dụng thời điểm này, bị cáo lấy một túi xách màu đen bên trong có 400.000 đồng, một điện thoại iPhone 11 cùng một số giấy tờ cá nhân rồi tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 4.493.000 đồng.

Sau khi gây án, Phúc mang điện thoại đi mở khóa nhưng không được nên vứt xuống hồ tại khu vực đình làng Vỹ Dạ để phi tang.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và từng bị TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản" vào năm 2023. Dù mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025, chưa được xóa án tích, bị cáo tiếp tục tái phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu Trường Phúc 6 năm tù.

