Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án
GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.
Ngày 27/3, TAND khu vực 1- TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Trường Phúc (SN 1991, trú phường Vỹ Dạ) về tội "Cướp tài sản".
Theo cáo trạng, chiều 4/9/2025, Phúc điều khiển xe máy đi quanh khu vực phường Mỹ Thượng với mục đích tìm phụ nữ đi một mình để cướp tài sản.
Khi phát hiện chị Đ.T.T.S. đang chạy xe một mình, bị cáo bám theo đến đoạn đường vắng thuộc tổ dân phố Mỹ Lam rồi áp sát, có hành vi sàm sỡ nhằm làm nạn nhân hoảng loạn.
Do hoảng sợ, chị S. tăng ga bỏ chạy nhưng Phúc tiếp tục truy đuổi, áp sát khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lợi dụng thời điểm này, bị cáo lấy một túi xách màu đen bên trong có 400.000 đồng, một điện thoại iPhone 11 cùng một số giấy tờ cá nhân rồi tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 4.493.000 đồng.
Sau khi gây án, Phúc mang điện thoại đi mở khóa nhưng không được nên vứt xuống hồ tại khu vực đình làng Vỹ Dạ để phi tang.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Đáng chú ý, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và từng bị TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản" vào năm 2023. Dù mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025, chưa được xóa án tích, bị cáo tiếp tục tái phạm.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu Trường Phúc 6 năm tù.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở HuếPháp luật - 29 phút trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửaPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nướcPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Phá sới bạc trong trại lợn, khởi tố nhiều đối tượngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng chủ một trang trại quy mô lớn ở Hà Tĩnh lợi dụng hoạt động chăn nuôi lợn để tổ chức sới bạc, thu hút nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc.
Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoànPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi ra tay sát hại tài xế taxi, mẹ vợ, gây thương tích nặng cho bố vợ.
Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?Pháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đường dây chiếm đoạt tài sản qua hệ sinh thái ONUS có quy mô đặc biệt lớn. Nhiều nhà đầu tư bị các đối tượng lừa đảo hàng tỷ USD.
Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạmPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - VKSND Tối cao đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và một thuộc cấp vì hành vi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.
Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng gọi điện thoại cho ông C. tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhậnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và hàng hóa dạng bột không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thíchPháp luật
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.