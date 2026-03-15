Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, sau 6 giờ gây án.

Video ghi lại sự việc.

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, chị L.T.H. (SN 1976, trú xã Tân Châu), đang tập Aerobic tại một phòng tập trên địa bàn thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào, dùng dao đe dọa để cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại cơ quan công an.

Trong lúc giằng co, nạn nhân chống trả quyết liệt nên đối tượng không lấy được tài sản và bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Châu và lực lượng liên quan khẩn trương truy xét. Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mã Văn Vũ (SN 1996, trú xã Diễn Châu), khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Vũ khai do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên chuẩn bị dao, mượn xe máy của bạn, che biển số và bịt khẩu trang để đi cướp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

