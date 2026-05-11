Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quán

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng tháng 4/2025, lợi dụng việc được anh Vũ Đại Ng (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình), là chủ quán tin tưởng giao cho quản lý trông coi tài sản quán bi-a Pool Ko tại số 85 Đông A (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), Trần Trọng Đức đã thủ đoạn gian dối lấy 5 cây gậy bi-a (trị giá khoảng 126,5 triệu đồng) mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu sài cá nhân và trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.