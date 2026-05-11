Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quán
GĐXH - Mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng của chủ quán đi bán và cầm cố, Trần Trọng Đức (SN 2001) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng tháng 4/2025, lợi dụng việc được anh Vũ Đại Ng (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình), là chủ quán tin tưởng giao cho quản lý trông coi tài sản quán bi-a Pool Ko tại số 85 Đông A (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), Trần Trọng Đức đã thủ đoạn gian dối lấy 5 cây gậy bi-a (trị giá khoảng 126,5 triệu đồng) mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu sài cá nhân và trả nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công anPháp luật - 13 giờ trước
Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổiPháp luật - 19 giờ trước
Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.
Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập việnPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.
Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.
Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc giaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.
Công an Hà Nội cảnh báo loạt trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ươngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.
Dàn xếp đấu giá 14 lô đất gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng, hai đối tượng bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏPháp luật
GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...