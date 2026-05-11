Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Đại Đồng vừa kịp thời khống chế một nam thanh niên trong tình trạng "ngáo rượu", sử dụng dao và gậy tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh người dân tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo đó, ngày 9/5, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực quán nướng "Bon Bon" thuộc thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện say rượu, sử dụng dao và gậy tuýp sắt chửi bới, đe dọa người dân xung quanh, đồng thời có hành vi đập phá tài sản.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Dương tại một quán ăn trên địa bàn xã Đại Đồng - (ảnh CABN).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Ban Văn Dương (SN 2008, trú tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng), hiện tạm trú tại văn phòng tuyển dụng "TH Vina" ở thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 12h45 cùng ngày, Dương cùng Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002) và Lường Hữu Quân (SN 2005) đến quán bia "Hoàng Huyền" tại thôn Đại Thượng để uống bia. Đến khoảng 15h30, sau khi trở về nơi ở trọ và do sử dụng nhiều rượu bia, Dương không làm chủ được hành vi, liên tục chửi bới, đập phá tài sản tại văn phòng tuyển dụng.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an - (ảnh CABN).

Chưa dừng lại, Dương còn vào khu vực bếp, phòng trọ lấy dao chặt xương và dao gọt hoa quả để đe dọa, đuổi đánh những người xung quanh. Dù được can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục cầm dao và gậy tuýp sắt đi lại nhiều lần giữa khu vực văn phòng tuyển dụng và quán nướng nhằm đe dọa người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Đáng chú ý, trong quá trình lực lượng công an triển khai các biện pháp ngăn chặn, Dương còn có hành vi ném dao về phía lực lượng chức năng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã quyết liệt khống chế đối tượng, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, Ban Văn Dương đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an xã Đại Đồng đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng thời quyết định tạm giữ hình sự đối với Ban Văn Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.