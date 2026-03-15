Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Chủ nhật, 17:32 15/03/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Ngày 15/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn xảy ra tại một phòng tập thể dục trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền (Clip: FB)

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, trong phòng tập có 3 phụ nữ. Khi một người phụ nữ mặc áo xanh đứng gần cửa vừa bật công tắc đèn thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao xông vào.

Đối tượng nhanh chóng áp sát, thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Tuy nhiên, người phụ nữ kịp thời giữ chặt sợi dây và giằng co quyết liệt với kẻ cướp. Trong lúc xô xát, nạn nhân bị ngã xuống sàn nhưng vẫn giữ chặt dây chuyền, đồng thời dùng chân đạp liên tiếp vào người đối tượng.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác trong phòng tập chạy đến hỗ trợ và hô hoán. Bị chống trả và lo sợ bị phát hiện, kẻ cướp dùng vật giống dao đe dọa nhưng không lấy được tài sản nên nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu cũ). Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được hành vi cướp tài sản.

Hiện, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy bắt.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án

Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

