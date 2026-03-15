Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Ngày 15/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn xảy ra tại một phòng tập thể dục trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, trong phòng tập có 3 phụ nữ. Khi một người phụ nữ mặc áo xanh đứng gần cửa vừa bật công tắc đèn thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao xông vào.

Đối tượng nhanh chóng áp sát, thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Tuy nhiên, người phụ nữ kịp thời giữ chặt sợi dây và giằng co quyết liệt với kẻ cướp. Trong lúc xô xát, nạn nhân bị ngã xuống sàn nhưng vẫn giữ chặt dây chuyền, đồng thời dùng chân đạp liên tiếp vào người đối tượng.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác trong phòng tập chạy đến hỗ trợ và hô hoán. Bị chống trả và lo sợ bị phát hiện, kẻ cướp dùng vật giống dao đe dọa nhưng không lấy được tài sản nên nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu cũ). Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được hành vi cướp tài sản.

Hiện, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy bắt.