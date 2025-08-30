Mới nhất
Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền Trung

Thứ bảy, 09:08 30/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07h ngày 30/8, vị trí tâm ở 17,7°N-108,°E, trên khu vực biển Hà Tĩnh-TP.Huế: Cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền Trung - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của bão số 6 đi vào miền Trung nước ta.

Dự báo tác động của bão số 6

Trên biển, phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6-7; sóng cao 2,0-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển Thanh Hóa-TP. Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa bão: Gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, gần tâm bão cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Nước dâng: Ven biển Nghệ An-TP. Huế nước dâng cao 0,2-0,4m. Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền Trung - Ảnh 2.

Dự báo diễn biến của bão số 6.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An - Quảng Trị: Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị: Gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Ngày 30/8 đến hết ngày 31/8: Thanh Hóa - TP. Huế mưa to đến rất to (150-300mm, cục bộ >500mm). Ngày 30/8 đến hết ngày 31/8: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (70-150mm, có nơi >300mm).

T.Hằng (th)
Tags:

Top