Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.
Tin áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (24/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
Hồi 08 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão
Từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.
Cảnh báo: Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?
Trên VTC News, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 15 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.
"Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11", cơ quan khí tượng thông tin.
Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ. Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.
Dự kiến từ 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.
Cơ quan khí tượng cho biết thêm, trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.
Cũng trong khoảng thời gian này, tại các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng tập trung vào cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11/2025.
