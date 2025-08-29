Mới nhất
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Thứ sáu, 10:44 29/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10, khả năng mạnh lên thành bão, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20km.

Khoảng 1h ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An đến TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025, hướng về các tỉnh miền Trung.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đớiBắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào? - Ảnh 2.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối và đêm nay (29/8), miền Bắc, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài, trọng tâm mưa ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Đợt mưa này kéo dài 3 ngày (từ chiều tối và đêm 29/8 đến 31/8), tổng lượng mưa tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 400mm; Thanh Hóa đến TP Huế dao động 150-350mm, có nơi trên 600mm.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 29/8 đến đêm 30/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to, lượng mưa khoảng 120-250mm, có nơi trên 450mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150mm trong 3 giờ.

Ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở ở các khu vực trên. Lượng mưa tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng từ 30-50mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hóa đến TP Huế khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa lớn vượt 60mm trong 3 giờ.

Sau đợt mưa lớn trên, Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, tuy nhiên, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trong thời kỳ dự báo từ đêm 30/8 đến ngày 7/9, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn vào chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Trong đó, ngày 30/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

L.Vũ (th)
