Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 8 và khả năng mạnh thành bão

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 01 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí dự báo cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 01 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm. Vị trí dự báo trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2–4m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: NCHMF).

Khu vực nào có mưa lớn trong ngày hôm nay?

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng sớm nay (6/9): Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Một số nơi mưa trên 130mm (Hòa Phong – Đắk Lắk 174.4mm, Quảng Tân – Lâm Đồng 153mm, Ia Piơr – Gia Lai 134.6mm).

Dự báo ngày và đêm 6/9: Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20–40mm, có nơi trên 100mm (tập trung chiều và đêm).

Chiều tối và đêm 6/9: Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

