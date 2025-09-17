Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ đô mưa to có bị ngập lụt?

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 13h ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão – cơn bão số 8.

Đến 13h ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15km/h, có khả năng mạnh thêm và trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối 17/9: Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF

Thời tiết Hà Nội có bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trưa nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực: Yên Hoà, Khương Đình, Thanh Xuân, Phương Liệt, Thanh Liệt, Hà Đông, Đại Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Sơn Đồng, An Khánh, Dương Nội, Kiến Hưng, Đại Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Đông Anh. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực Cầu Giấy, Láng, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Cửa Nam và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi, đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 18/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 25-33 độ.

Thứ Sáu, ngày 19/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 25-33 độ.

Thứ Bảy, ngày 20/9/2025: Có mây, không mưa. Trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 27-34 độ.

