Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ đô mưa to có bị ngập lụt?

Thứ tư, 16:11 17/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông giật cấp 9 khả năng mạnh lên thành bão. Trên đất liền nhiều khu vực, trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa to đến rất to.

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 13h ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão – cơn bão số 8.

Đến 13h ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15km/h, có khả năng mạnh thêm và trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối 17/9: Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ đô mưa to có bị ngập lụt? - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF

Thời tiết Hà Nội có bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trưa nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực: Yên Hoà, Khương Đình, Thanh Xuân, Phương Liệt, Thanh Liệt, Hà Đông, Đại Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Sơn Đồng, An Khánh, Dương Nội, Kiến Hưng, Đại Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Đông Anh. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực Cầu Giấy, Láng, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Cửa Nam và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi, đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 18/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 25-33 độ.

Thứ Sáu, ngày 19/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 25-33 độ.

Thứ Bảy, ngày 20/9/2025: Có mây, không mưa. Trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 27-34 độ.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7?Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô nhiều mây, có mưa vừa đến mưa rất to. Do có mưa, thời tiết khá mát mẻ.

L.Vũ (th)
Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Đời sống - 3 giờ trước

Sự cố sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ, 480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông.

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 17/9, người đàn ông trong lúc điều khiển xe đạp đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm trực diện với xe ô tô đang đi tới. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có khả năng kiếm tiền vượt trội, càng trưởng thành càng giàu có, sung túc, phúc lộc song toàn.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được hưởng các quyền lợi khi về già như lương hưu hoặc chế độ tử tuất khi qua đời.

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi dường như sinh ra đã mang sẵn phúc khí, được quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP, yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc diện chịu thuế, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ.

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ.

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất sẽ đón nhận những thay đổi bất ngờ dưới đây.

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất sẽ đón nhận những thay đổi bất ngờ dưới đây.

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Đời sống
Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả

Đời sống
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, tâm điểm rét đậm, rét hại khi nào?

Đời sống
Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Đời sống

Top