Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối qua 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Lúc 1h ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, khoảng 25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Khoảng 1h ngày 25/8, bão số 5 trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 15.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.
Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.
Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.
Từ đêm 24 đến hết ngày 27/8 ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.
Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.
Theo các chuyên gia khí tượng, do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, chính quyền và người dân cần cập nhật các bản tin của trung tâm dự báo để có phương án ứng phó, phòng ngừa hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
