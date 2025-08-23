Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực

Thứ bảy, 09:36 23/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối qua 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 1h ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực- Ảnh 1.

Cập nhật hồi 14 giờ về vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Khoảng 1h ngày 25/8, bão số 5 trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24 đến hết ngày 27/8 ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Theo các chuyên gia khí tượng, do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, chính quyền và người dân cần cập nhật các bản tin của trung tâm dự báo để có phương án ứng phó, phòng ngừa hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Những con số thiệt hại ám ảnh do hoàn lưu bão số 3 gây raNhững con số thiệt hại ám ảnh do hoàn lưu bão số 3 gây ra

ính từ ngày 21/7 đến 8 giờ ngày 28/7, hoàn lưu bão, mưa lũ đã làm 7 người chết (Nghệ An 5 người, Sơn La 2 người); 10 người bị thương (Điện Biên 2, Thanh Hóa 1 người, Nghệ An 4 người, Lâm Đồng 3 người); 4 người mất tích ở Sơn La.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Cùng chuyên mục

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Xã hội - 1 ngày trước

Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Xem nhiều

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Đời sống
Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống
Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top