Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 "Gia đình trái dấu", khách hàng đặc biệt "thằn lằn bám kính" (NSƯT Thái Sơn) hẹn giao dịch nhà với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở quán karaoke. Ngay khi ông Phi và khách hàng đang hát hò, nhảy múa cùng mấy cô nhân viên phục vụ thì công an ập vào kiểm tra hành chính.

Điều đặc biệt là khi công an ập vào, vị khách mua nhà lại ngồi ngay lên đùi ông Phi. Dù ông Phi có cố gắng giải thích và muốn ra về, nhưng việc trong phòng hát có mấy nhân viên nữ phục vụ và ngồi sát cạnh, ôm ấp nhau thì rõ ràng dù nói thế nào cũng không thoát được.



Ông Phi đi hát Karaoke có "tay vịn".

Ở một diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) sau khi biết chồng đi karaoke "ôm" thì vô cùng tức giận, bà thẳng tay ném chiếc mũ vào mặt ông Phi. Sau đó, Ông Phi giải thích rằng khách hàng muốn trao đổi ở đấy, lại còn gọi cả nhân viên phục vụ, chứ ông chỉ ngồi riêng một chỗ...

Ông Phi xin vợ tha thứ nhưng bà Ánh vẫn gào khóc, tiến tới đánh ông Phi trong sự can ngăn của hai con.

Bà Ánh tức giận đánh ông Phi vì cả gan đi hát karaoke "ôm".

Trong khi đó, tin ông Phi đi karaoke "ôm" đến tai Thái (Mạnh Hưng) - người đã thế chức trưởng phòng của ông Phi. Thái nói bà Ánh quá kiên cường khi chồng bị công an kiểm tra ở quán karaoke mà vẫn thản nhiên đi chợ.

Ông Phi khi thấy Thái nhắc tới chuyện "không ra gì" với vợ liền tức giận tiến đến nói thẳng với Thái đây là chuyện riêng của gia đình, không nên xen vào. Không may cho ông Phi và bà Ánh, cuộc cãi vã này vô tình làm những người hàng xóm mới của ông Phi biết được và có thể sẽ lan truyền ra cả khu dân cư.

Ông Phi tức giận khi Thái biết được ông đi hát karaoke "ôm".

Tập 10 "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 22/12 trên VTV3.