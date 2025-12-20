Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại Chương trình 'Mệnh lệnh từ trái tim'

Thứ bảy, 14:50 20/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim". Chương trình sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện xúc động và một không gian âm nhạc hào hùng, hiện đại.

Theo Ban tổ chức, 81 năm – một chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, có những mệnh lệnh được phát ra bằng lời, nhưng cũng có những mệnh lệnh thầm lặng vang lên từ nhịp đập trái tim của người lính. Đó là mệnh lệnh của lòng trung thành, của sự hy sinh và sức mạnh kế thừa qua bao thế hệ.

Đen Vâu tỏa sáng trong Chương trình Mệnh lệnh trái tim kỷ niệm 81 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" diễn ra vào tối ngày 21/12/2025. Ảnh VTV

Với 3 chương nội dung, chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" không chỉ tái hiện trang sử 81 năm của đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", mà còn tập trung khắc họa chân dung người chiến sĩ hôm nay qua những lát cắt chân thực và đầy cảm xúc. Khán giả sẽ được gặp gỡ những "chiến sĩ thép" làm chủ công nghệ cao từ Binh chủng Đặc công, Quân chủng Hải quân cho đến lực lượng tác chiến không gian mạng – những người đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại. 

Đó là câu chuyện về người sĩ quan trẻ tiếp nối ý chí từ người cha là Anh hùng lực lượng vũ trang… Đặc biệt, điểm nhấn xúc động của chương trình là hoạt cảnh "Khi bão tới" và phóng sự "Chuyến xe tình yêu", mang đến những giây phút nghẹn ngào về sự hy sinh của cả hậu phương để các anh vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng và Đoàn nghi lễ Quân đội; bên cạnh đó là dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Soobin Hoàng Sơn, SlimV, Đen Vâu, Trang Pháp... Khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc "Mãi là người Việt Nam" với sự tham gia của dàn cast "Sao nhập ngũ"; tinh thần thép của người lính sẽ được thể hiện qua phong cách Rock của Đỗ Hoàng Hiệp trong "Hát mãi khúc quân hành"

Đen Vâu tỏa sáng trong Chương trình Mệnh lệnh trái tim kỷ niệm 81 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" có sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi. Ảnh VTV

Chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 21/12/2025 trên kênh VTV1.

Đen Vâu tỏa sáng trong Chương trình Mệnh lệnh trái tim kỷ niệm 81 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra

Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra

Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'

Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Cùng chuyên mục

Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổi

Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu muốn chinh phục Tú như đúng gã "trai đểu", nhưng sự từ chối và cự tuyệt của Tú khiến anh chàng càng thêm quyết tâm.

Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra

Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh tra

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.

Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'

Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khắc đến gặp Nguyệt giữa lúc việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam đang căng thẳng, việc gợi ý về vật chất khiến Nguyệt cân não trước lựa chọn.

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã nói thẳng với Hiếu rằng người cô yêu chính là chồng sắp cưới của Duyên - bạn gái cũ của Hiếu.

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.

Xem nhiều

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Xem - nghe - đọc
Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Xem - nghe - đọc
Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top