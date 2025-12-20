Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại Chương trình 'Mệnh lệnh từ trái tim'

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim". Chương trình sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện xúc động và một không gian âm nhạc hào hùng, hiện đại.

Theo Ban tổ chức, 81 năm – một chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, có những mệnh lệnh được phát ra bằng lời, nhưng cũng có những mệnh lệnh thầm lặng vang lên từ nhịp đập trái tim của người lính. Đó là mệnh lệnh của lòng trung thành, của sự hy sinh và sức mạnh kế thừa qua bao thế hệ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" diễn ra vào tối ngày 21/12/2025. Ảnh VTV

Với 3 chương nội dung, chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" không chỉ tái hiện trang sử 81 năm của đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", mà còn tập trung khắc họa chân dung người chiến sĩ hôm nay qua những lát cắt chân thực và đầy cảm xúc. Khán giả sẽ được gặp gỡ những "chiến sĩ thép" làm chủ công nghệ cao từ Binh chủng Đặc công, Quân chủng Hải quân cho đến lực lượng tác chiến không gian mạng – những người đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại.

Đó là câu chuyện về người sĩ quan trẻ tiếp nối ý chí từ người cha là Anh hùng lực lượng vũ trang… Đặc biệt, điểm nhấn xúc động của chương trình là hoạt cảnh "Khi bão tới" và phóng sự "Chuyến xe tình yêu", mang đến những giây phút nghẹn ngào về sự hy sinh của cả hậu phương để các anh vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng và Đoàn nghi lễ Quân đội; bên cạnh đó là dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Soobin Hoàng Sơn, SlimV, Đen Vâu, Trang Pháp... Khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc "Mãi là người Việt Nam" với sự tham gia của dàn cast "Sao nhập ngũ"; tinh thần thép của người lính sẽ được thể hiện qua phong cách Rock của Đỗ Hoàng Hiệp trong "Hát mãi khúc quân hành"…

Chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" có sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi. Ảnh VTV



Chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim" được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 21/12/2025 trên kênh VTV1.