Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệm

Trong tập 28 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Vân (Thuỳ Dương) có biểu hiện nghén, Đức (Thừa Tuấn Anh) liền lao đi mua que thử thai trong đêm. Cầm kết quả "2 vạch" trên tay, Đức không tránh khỏi cảm xúc bất ngờ, bối rối... Cả hai đều chưa nghĩ đến tình huống này nên cần một vài phút riêng tư để đối diện với chuyện này.

Sau khi ra ngoài suy nghĩ và bình tĩnh lại, Đức đã vào nhà để thổ lộ với Vân: "Anh sẵn sàng rồi! Sẵn sàng để học cách trở thành một người bố, sẵn sàng để trở thành gia đình của em".

Vân có bầu, Đức hứa sẽ trở thành ông bố tốt. Ảnh VTV

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) chưa hết giận mẹ nên vẫn ở nhà trọ với bố, mặc bố giục về nhà với mẹ. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhớ con gái, làm món ăn mà con yêu thích. Bé Nhi biết bác Ánh nhớ con gái nên mách bác thử xin lỗi chị Dương. Nghe lời cô bé, bà Ánh nhắn tin xin lỗi con gái nhưng vẫn không quên nhắc đến chuyện du học, khiến Dương không thể hết giận.

Hôm sau, bà Ánh hẹn gặp Tuấn để trách cậu đã nói với Dương chuyện bà gặp Tuấn trước đó. Bà Ánh tiết lộ Dương đã giận mẹ nên chuyển sang ở với bố, khiến Tuấn rất bất ngờ. Anh cũng báo tin cho bà Ánh biết mình đã chủ động chia tay Dương theo ý của bà. Tuy nhiên, bà Ánh vẫn trách Tuấn đã không khéo léo khiến Dương giận lây sang mẹ.

Bà Ánh trách móc Tuấn đã gây ra chuyện Dương giận dỗi mẹ. Ảnh VTV

Dương đến gặp anh trai để tâm sự với anh chuyện đang xảy ra giữa cô và mẹ. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cũng trở thành người ở giữa, vừa động viên con gái, vừa phải động viên vợ.

Về phía Tuấn, ngay sau khi biết Dương bỏ nhà đi, Tuấn rất nóng lòng nhắn tin, gọi điện cho Dương. Nhờ ông Phi, Tuấn biết địa chỉ nhà trọ và tìm đến. Trước mặt bố và Tuấn, Dương bức xúc nói hết nỗi lòng mình. Cô khẳng định từ trước đến nay, việc đi du học vốn chỉ là ước mơ của bố mẹ, còn cô chưa một lần muốn.

Dương cho biết mình yêu âm nhạc, yêu trẻ con nên ước mơ làm giáo viên dạy nhạc, chứ không phải là nghệ sĩ biểu diễn. Còn về Tuấn, cô cũng thẳng thắn khẳng định: "Em không đi du học là vì em không thích, chứ không phải vì anh. Nếu em thích thì 1 Tuấn chứ 10 Tuấn em vẫn đi".

Dương chia sẻ ước mơ của mình không phải đi du học. Ảnh VTV

Ông Phi và Tuấn đã nghe và hiểu mong muốn của Dương nhưng người cần nghe nhất lại chưa được nghe. Vì thế, ông Phi đưa Dương và Tuấn về nhà gặp mẹ. Đầu tiên Dương xin lỗi mẹ vì đã bỏ nhà đi, tiếp đó cô muốn mẹ để cô tự quyết định và chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.

Bà Ánh nhận có thể mình đã sai khi can thiệp quá sâu vào quyền riêng tư của con, nhưng bà cũng nhắc nhở Dương không được lặp lại lần thứ hai việc bỏ nhà đi mỗi khi giận dỗi.

Bà Ánh đã hiểu hơn về con gái, nhưng cũng không quên nhắc con không được bỏ nhà đi. Ảnh VTV

