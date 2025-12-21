Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

"Mưa đỏ" lần đầu được công chiếu trên truyền hình vào 20h40 tối 20/12 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, được khán giả cả nước hưởng ứng và theo dõi. Đây không chỉ là cơ hội để "Mưa đỏ" tiếp cận công chúng, còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" tiếp tục được phát sóng trên các kênh VTV3 (lúc 21h) và VTV8 (lúc 19h) ngày 21/12, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Việc đưa "Mưa đỏ" đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.

Trước đó, "Mưa đỏ" ra rạp vào ngày 22/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim nhanh chóng "gây bão" phòng vé, trở thành hiện tượng khi thu về hơn 700 tỷ đồng, khẳng định sức hút của đề tài chiến tranh - lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, hiện đại.

Phim "Mưa đỏ" được phát sóng trên một số kênh truyền hình. Ảnh VTV

Trong thời gian chiếu rạp, "Mưa đỏ" nhận được nhiều ý kiến ghi nhận về nỗ lực tái hiện không khí chiến trường, bối cảnh lịch sử cũng như sự đầu tư nghiêm túc trong diễn xuất của dàn diễn viên. Bộ phim góp thêm một lát cắt đáng trân trọng vào dòng phim chiến tranh cách mạng - thể loại luôn mang sứ mệnh gìn giữ ký ức và truyền lại những bài học lịch sử cho hiện tại.

Sau khi rời rạp, "Mưa đỏ" đã được chiếu miễn phí tại các buổi chiếu lưu động, rạp địa phương, và các di tích lịch sử để tri ân cựu chiến binh và người dân.

Việc phát sóng "Mưa đỏ" trên kênh VTV3 và VTV8 đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập - tự do mà đất nước có được hôm nay.

