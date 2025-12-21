Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8
GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
"Mưa đỏ" lần đầu được công chiếu trên truyền hình vào 20h40 tối 20/12 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, được khán giả cả nước hưởng ứng và theo dõi. Đây không chỉ là cơ hội để "Mưa đỏ" tiếp cận công chúng, còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.
Phim điện ảnh "Mưa đỏ" tiếp tục được phát sóng trên các kênh VTV3 (lúc 21h) và VTV8 (lúc 19h) ngày 21/12, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Việc đưa "Mưa đỏ" đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.
Trước đó, "Mưa đỏ" ra rạp vào ngày 22/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim nhanh chóng "gây bão" phòng vé, trở thành hiện tượng khi thu về hơn 700 tỷ đồng, khẳng định sức hút của đề tài chiến tranh - lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, hiện đại.
Trong thời gian chiếu rạp, "Mưa đỏ" nhận được nhiều ý kiến ghi nhận về nỗ lực tái hiện không khí chiến trường, bối cảnh lịch sử cũng như sự đầu tư nghiêm túc trong diễn xuất của dàn diễn viên. Bộ phim góp thêm một lát cắt đáng trân trọng vào dòng phim chiến tranh cách mạng - thể loại luôn mang sứ mệnh gìn giữ ký ức và truyền lại những bài học lịch sử cho hiện tại.
Sau khi rời rạp, "Mưa đỏ" đã được chiếu miễn phí tại các buổi chiếu lưu động, rạp địa phương, và các di tích lịch sử để tri ân cựu chiến binh và người dân.
Việc phát sóng "Mưa đỏ" trên kênh VTV3 và VTV8 đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập - tự do mà đất nước có được hôm nay.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại Chương trình 'Mệnh lệnh từ trái tim'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 21/12.
Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu muốn chinh phục Tú như đúng gã "trai đểu", nhưng sự từ chối và cự tuyệt của Tú khiến anh chàng càng thêm quyết tâm.
Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh traXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.
Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.
Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh TamXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Khắc đến gặp Nguyệt giữa lúc việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam đang căng thẳng, việc gợi ý về vật chất khiến Nguyệt cân não trước lựa chọn.
'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã nói thẳng với Hiếu rằng người cô yêu chính là chồng sắp cưới của Duyên - bạn gái cũ của Hiếu.
Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ôngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.
Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.
Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.