Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Gia đình trái dấu", sau khi biết bố đi xin việc khắp nơi không đâu nhận và đi làm shipper cũng thất bại, Dương (Quỳnh Trang) gợi ý bố đi làm môi giới bất động sản.

Ai cũng có thể nhìn thấy ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) làm trưởng phòng bao nhiêu năm thì sẽ có điểm mạnh: Nhìn ra được chỗ nào quy hoạch, chỗ nào đắc địa... "Chưa kể tư vấn giấy tờ, mấy nhà môi giới khác đừng hòng qua mặt bố" - ông Phi tự tin và khen ý kiến này thông minh.

Ông Phi được con gái gợi ý làm công việc môi giới bất động sản. Ảnh VTV

Dương tiết lộ ý kiến này chính là của Đức - con trai cả của ông Phi, người mà ông luôn cho rằng chỉ có các ý tưởng viển vông, không làm được trò trống gì.

Để phụ kinh tế cho gia đình, Dương không chỉ đi dạy đàn mà còn xin đi biểu diễn ở các quán cà phê. Tình cờ thay, cô lại xin việc đúng quán của Tuấn (Thái Vũ). Tuấn bắt Dương xin lỗi vì cô nghỉ dạy piano không phép cho em gái của anh.

Dương tiếp tục "gặp nạn" khi nơi quán cafe tới xin việc lại chính là của nhà Tuấn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bên ngoài thì luôn cãi bố như vậy nhưng trong lòng Đức thật sự lo lắng cho gia đình. Nhìn bố mẹ phải bán ngôi nhà yêu quý đi, Đức tự trách mình vô dụng. Vân (Thuỳ Dương) - bạn gái của Đức khuyên anh không nên tự trách mình như vậy.

"Sông có khúc, người có lúc" - Vân nói. Cô cũng cho rằng bố mẹ Đức bán nhà là vì không kham nổi tiền ngân hàng, chứ không phải do Đức.

Vân động viên Đức không nên nghĩ bố mẹ bán nhà là do mình. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 17/12 trên kênh VTV3.

