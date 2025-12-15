Yếu tố nào ảnh hưởng tới hứng thú tình dục ở phụ nữ?
Ham muốn hay hứng thú tình dục là một khía cạnh phức tạp và mang tính cá nhân sâu sắc trong sức khỏe của phụ nữ. Ham muốn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, không ít phụ nữ bị mất dần hứng thú chuyện tình dục, ngại gần gũi với chồng, không còn cảm giác ham muốn như trước đây. Họ thường tự hỏi liệu mình có đang mắc bệnh "lãnh cảm" hay không.
Khi cảm thấy bản thân không còn hứng thú với chuyện gần gũi, nhiều người thường lo lắng, tự ti hoặc âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, chị em cần hiểu rằng đây là một tình trạng phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện khi chúng ta tìm ra đúng nguyên nhân gốc rễ. Cùng khám phá các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của phụ nữ, từ đó xây dựng một góc nhìn hỗ trợ và thấu hiểu .
1. Giảm ham muốn do thay đổi nội tiết tố
Yếu tố quan trọng chi phối trực tiếp đến nhu cầu sinh lý chính là sự thay đổi của các hormone trong cơ thể người phụ nữ. Những thay đổi về nồng độ hormone, chẳng hạn như trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai, sau sinh và mãn kinh, có thể dẫn đến sự thay đổi ham muốn tình dục.
- Chu kỳ kinh nguyệt: Ham muốn tình dục có thể thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt, thường tăng lên vào thời điểm rụng trứng do nồng độ estrogen và testosterone tăng đột biến.
- Mang thai và sau sinh: Sự thay đổi nội tiết tố trong và sau khi mang thai có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Mệt mỏi và những thay đổi về thể chất cũng có thể góp phần làm giảm ham muốn tình dục tạm thời.
- Mãn kinh: Sự suy giảm nồng độ estrogen trong thời kỳ mãn kinh có thể dẫn đến những thay đổi về ham muốn tình dục và sự thoải mái.
2. Căng thẳng và sức khỏe tâm thần
Căng thẳng, lo âu và trầm cảm có thể ảnh hưởng đáng kể đến ham muốn tình dục. Cuộc sống hiện đại với quá nhiều áp lực từ công việc, chăm sóc con cái và gánh nặng việc nhà khiến não bộ người phụ nữ luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi cơ thể mệt mỏi và lo âu, việc quan hệ tình dục thường là điều cuối cùng họ nghĩ đến vào cuối ngày.
Ngoài ra, những vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm hay rối loạn lo âu là những nguyên nhân rất phổ biến làm tê liệt cảm xúc, bao gồm cả cảm xúc tình dục. Sự tự ti về hình thể, những ám ảnh về quá khứ không vui cũng là những rào cản tâm lý lớn khiến phụ nữ không thể thoải mái và thả lỏng để tận hưởng "cuộc yêu".
Việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần thông qua các phương pháp tự chăm sóc, tư vấn và giảm căng thẳng có thể giúp cải thiện ham muốn tình dục .
3. Chất lượng của mối quan hệ vợ chồng
Đối với đa số phụ nữ, sự gần gũi về thể xác không thể tách rời khỏi sự gắn kết về mặt tình cảm. Đây là điểm khác biệt rất quan trọng so với nam giới. Một người vợ khó có thể cảm thấy khao khát chồng mình vào ban đêm nếu ban ngày họ cảm thấy thiếu sự chia sẻ, thiếu sự quan tâm hoặc đang tồn tại những mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Khi sự kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng bị lỏng lẻo, hoặc khi người phụ nữ cảm thấy không được thấu hiểu và trân trọng trong cuộc sống hàng ngày, họ sẽ có xu hướng thu mình lại. Lúc này, sự từ chối quan hệ tình dục thường là phản ứng tự nhiên của cảm xúc hơn là do vấn đề bệnh lý.
Việc giải quyết xung đột, tăng cường giao tiếp và nuôi dưỡng sự gần gũi về mặt cảm xúc có thể giúp cải thiện ham muốn tình dục trong một mối quan hệ.
4. Một số vấn đề về sức khỏe thể chất
Một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine, thuốc điều trị huyết áp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục và khả năng đạt khoái cảm, làm giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, các bệnh lý như đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp và các bệnh mạn tính khác cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Chị em cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu nghi ngờ thuốc hoặc các vấn đề sức khỏe đang ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của mình.
Hiểu được các yếu tố đa dạng ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở phụ nữ có thể giúp chị em có một góc nhìn tích cực và không mặc cảm. Hãy giao tiếp cởi mở với bạn đời, tự cảm thông và tìm kiếm sự hướng dẫn chuyên nghiệp khi cần thiết có thể hỗ trợ một đời sống tình dục lành mạnh và viên mãn.
Theo ThS.BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, quan trọng nhất là chị em nên có tinh thần lạc quan và lối sống tích cực. Thứ hai là cần có chế độ luyện tập phù hợp. Tập luyện giúp dáng vóc săn chắc và cơ thể khỏe mạnh hơn. Nên dành thời gian vận động tối đa, tập luyện ngoài trời để tăng cường tổng hợp vitamin D.
