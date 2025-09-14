Chạm vào điểm này, sẽ khiến chàng khó cưỡng
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một “giác quan cảm xúc” có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.
Các nghiên cứu thần kinh học chỉ ra, ở vùng tai tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác, đặc biệt ở vành tai phía sau. Khi được kích thích, các xung động thần kinh truyền thẳng đến não bộ, làm tăng cảm giác hưng phấn và khoái cảm. “Xúc giác chính là chiếc cầu nối đưa con người đến gần cực khoái hơn cả thị giác hay thính giác,” TS. Beverly Whipple – chuyên gia tình dục học người Mỹ, từng chia sẻ trên VnExpress.
Một nụ hôn ở môi chưa chắc đã mạnh bằng một cái chạm nhẹ nơi tai. Đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt, một cú gặm khẽ, hay hơi thở nóng hổi thì thầm bên tai cũng đủ để chàng bừng lên cảm xúc, đôi khi mãnh liệt hơn cả những đụng chạm quen thuộc. “Chúng tôi từng ghi nhận, nhiều nam giới khi được bạn tình hôn hoặc cắn nhẹ vành tai có phản ứng nhanh gấp đôi so với khi được kích thích ở môi hay cổ,” trích nghiên cứu của International Journal of Sexual Health.
Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy điều này. Một độc giả nam 35 tuổi chia sẻ với chúng tôi: “Lần đầu vợ tôi bất ngờ cắn nhẹ tai và thì thầm vài lời, tôi thực sự ‘nổi da gà’ toàn thân. Cảm giác đó còn khiến tôi khó quên hơn cả những lần ân ái thông thường.”
Không chỉ vành tai, vùng gáy và cổ liền kề cũng được coi là “cửa ngõ” dẫn dắt cảm xúc. Một cái ôm từ phía sau, nụ hôn chậm rãi kéo dài từ gáy lên tai, sẽ làm chàng dễ dàng rơi vào trạng thái đê mê – ngay cả khi anh ấy đang mệt mỏi hay căng thẳng.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người thường nghĩ rằng môi, cổ hay những vùng da nhạy cảm khác mới là "chìa khóa" để khơi gợi ham muốn. Tuy nhiên, khoa học tình dục hiện đại chỉ ra rằng vành tai, đặc biệt là phía sau tai nam giới, lại là một giác quan cảm xúc mạnh mẽ không kém.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
GĐXH - Nhiều người sau khi quan hệ tình dục thường có xu hướng bật quạt mạnh, mở điều hòa hoặc ngồi ngay trước luồng gió lạnh để giải tỏa cảm giác nóng bức, đổ mồ hôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể mang đến những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp "chuyện ấy" thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi "lâm trận" được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp "làm sạch" cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
