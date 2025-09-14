Chạm vào điểm này, sẽ khiến chàng khó cưỡng

Các nghiên cứu thần kinh học chỉ ra, ở vùng tai tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác, đặc biệt ở vành tai phía sau. Khi được kích thích, các xung động thần kinh truyền thẳng đến não bộ, làm tăng cảm giác hưng phấn và khoái cảm. “Xúc giác chính là chiếc cầu nối đưa con người đến gần cực khoái hơn cả thị giác hay thính giác,” TS. Beverly Whipple – chuyên gia tình dục học người Mỹ, từng chia sẻ trên VnExpress.

Ảnh minh họa

Một nụ hôn ở môi chưa chắc đã mạnh bằng một cái chạm nhẹ nơi tai. Đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt, một cú gặm khẽ, hay hơi thở nóng hổi thì thầm bên tai cũng đủ để chàng bừng lên cảm xúc, đôi khi mãnh liệt hơn cả những đụng chạm quen thuộc. “Chúng tôi từng ghi nhận, nhiều nam giới khi được bạn tình hôn hoặc cắn nhẹ vành tai có phản ứng nhanh gấp đôi so với khi được kích thích ở môi hay cổ,” trích nghiên cứu của International Journal of Sexual Health.

Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy điều này. Một độc giả nam 35 tuổi chia sẻ với chúng tôi: “Lần đầu vợ tôi bất ngờ cắn nhẹ tai và thì thầm vài lời, tôi thực sự ‘nổi da gà’ toàn thân. Cảm giác đó còn khiến tôi khó quên hơn cả những lần ân ái thông thường.”

Không chỉ vành tai, vùng gáy và cổ liền kề cũng được coi là “cửa ngõ” dẫn dắt cảm xúc. Một cái ôm từ phía sau, nụ hôn chậm rãi kéo dài từ gáy lên tai, sẽ làm chàng dễ dàng rơi vào trạng thái đê mê – ngay cả khi anh ấy đang mệt mỏi hay căng thẳng.