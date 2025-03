Baby Three ‘xả lỗ’ ngập thị trường nhưng vẫn ‘ế’ khách mua

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), từ khi dính nghi vấn có in hình 'đường lưỡi bò', tại nhiều cửa hàng bán búp bê 'Baby Three' mặc dù đã treo biển giảm giá sâu nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ của khách hàng. Từ thị trường truyền thống cho đến 'chợ mạng' các tiểu thương đồng loạt 'xả lỗ' Baby Three, giá dao động từ 100.000 - dưới 500.000 đồng/sản phẩm.

Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng Baby Three chia sẻ, trước đây loại búp bê này được rất nhiều người ưa chuộng, "bóc túi mù (Blind box)" trở thành trào lưu của giới trẻ, hàng nhập đến đâu hết đến đó thì nay bị mọi người tẩy chay vì có hình nhạy cảm.

Trên chợ mạng, người kinh doanh đua nhau xả lỗ sản phẩm để mong thu hồi vốn.

Trước đây, Baby Three được bán tràn ngập vỉa hè thì nay hình ảnh đó đã ít xuất hiện hơn.

Trước khi bị phản ứng, Baby Three là một trong những sản phẩm được săn đón nhất trong làn sóng trào lưu búp bê nở rộ với giới trẻ.

Dù đã treo biển giảm giá nhưng người tiêu dùng vẫn không mấy mặn mà.

Mặt hàng từng làm mưa làm gió thị trường giờ 'ế' khách mua.

Không chỉ thu hút giới trẻ, Baby Three còn trở thành món đồ sưu tầm của nhiều người đam mê mô hình, khiến giá bán có thời điểm bị đẩy lên cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Nhiều tiểu thương vội vàng bán lỗ để sớm hết hàng và tuyên bố ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có công văn gửi Chi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.



Nhiều người tiêu dùng tuyên bố sẽ tẩy chay sản phẩm này để thể hiện quan điểm về chủ quyền quốc gia.

Anh N.T.T tiểu thương kinh doanh đồ chơi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Những người bán búp bê Baby Three như chúng tôi hiện tại rất đau đầu và lo lắng, hàng tồn dù hạ giá sâu vẫn không bán được mà cũng k dám nhập thêm hàng nữa. Chỉ mong vớt vát bán được để thu hồi vốn".

Bạn H.T (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: "Tôi đã từng rất thích Baby Three, có phiên bản nào mới tôi đều sưu tầm bằng được. Nhưng kể từ khi có dính tới việc in 'hình lưỡi bò' tôi không còn mặn mà và cũng sẽ không mua thêm bất kì sản phẩm nào nữa".

