Baby Three bị tẩy chay nghi liên quan đến đường lưỡi bò, tiểu thương ‘điêu đứng’ vì bị người tiêu dùng quay lưng

Liên quan đến sản phẩm Baby Three có in hình giống "đường lưỡi bò" trên mặt búp bê khiến dư luận bức xúc. Những ngày gần đây, món đồ chơi đã từng được rất nhiều người săn đón nay bị khách hàng người Việt kêu gọi quay lưng và lên án mạnh mẽ. Trước làn sóng tẩy chay Baby Three vô cùng mạnh mẽ khiến nhiều tiểu thương điêu đứng, hàng nhập về không thể bán, thậm chí các đơn vị phải 'xả kho' chấp nhận lỗ vốn.

Hình ảnh búp bê Baby three được cho là có in hình giống đường lưỡi bò.

Anh D.H.Q (tiểu thương tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, những ngày qua, cơn bão tẩy chay Baby Three tại Việt Nam đã lan rộng sau khi phiên bản Thỏ Thị Trấn Ver 2 bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ phi pháp. Điều này khiến người tiêu dùng phẫn nộ, dân buôn hoang mang, còn thị trường thì xáo trộn.

Người tiêu dùng đã không còn mấy mặn mà với dòng sản phẩm Baby Three.

"Bình thường trước đây tôi bán mặt hàng này rất chạy, khách hỏi liên tục, thậm chí có lúc cháy hàng. Sau khi có thông tin không hay về sản phẩm này thì lượng khách mua giảm rõ rệt, cả ngày có khi không ai hỏi mua. Tôi đã giảm giá các sản phẩm để mong thu hồi vốn nhưng cũng không khả quan. Với tình hình như này tôi cũng như nhiều người bán khác cảm thấy rất lo lắng".

Trên thị trường, hàng loạt người bán Baby Three đang chấp nhận thanh lý, xả lỗ để chạy hàng tồn.

Một tiểu thương khác bán hàng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: "Thấy mặt hàng Baby Three bán chạy, được nhiều khách hỏi nên tôi đã dồn hết vốn liếng để kinh doanh. Vậy mà giờ đây bị cộng đồng tẩy chay, nếu xả lỗ thì cũng không được vì đủ các chi phí chưa thanh toán. Nhiều người cùng cảnh thì khuyên nên ôm hàng để đợi mọi việc lắng xuống tiếp tục bán. Tôi thấy cách nào cũng rủi ro, thật sự là rất hoang mang".

Nếu như trước đây, giá các phiên bản Baby Three có thể lên đến vài triệu/sản phẩm thì giờ đây nhiều tiểu thương đang thi nhau xả hàng mong lấy lại được vốn.

Trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng, tẩy chay Baby Three xuất hiện ngày càng nhiều. Là một người có sở thích sưu tầm Baby Three, chị T.P.L (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: "Thật sự khi hay tin Baby Three bị tẩy chay vì nghi vấn có đường lưỡi bò tôi đã rất buồn. Tôi hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm và nếu có thì chỉ nên tẩy chay phiên bản có hình nhạy cảm, không nên quay lưng với tất cả các món đồ chơi này".

Bạn N.N.O (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết bản thân khi biết có thông tin sản phẩm chứa hình ảnh nhạy cảm thì nhất quyết tẩy chay đến cùng: "Dù đã từng rất thích món đồ chơi này nhưng khi liên quan đến đất nước, đến dân tộc thì tôi không có gì hối tiếc".

Nếu như trước đây, Baby Three được bán tràn lan ngoài thị trường thì nay mặt hàng này đã giảm đi rất nhiều hoặc không xuất hiện trên kệ hàng của một số đơn vị bán lẻ.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức hộp bí mật (hộp mù - Blindbox). Sau khi xuất hiện tại thị trường, sản phẩm này được rất nhiều người quan tâm, săn lùng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Người mua sẽ không thể biết trước bên trong là nhân vật gì, điều này tạo cảm giác hứng thú và tò mò cho người sở hữu. Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Cơn sốt bóc túi mù đã từng được rất nhiều người thích thú.

Trước đó, liên quan đến sự việc này, một số kênh phân phối sản phẩm Baby Three tại Việt Nam đã tuyên bố tạm dừng hợp tác. Cụ thể, ông Đặng Tiến Hoàng (thường được biết đến là streamer ViruSs) đã thông báo sẽ dừng nhập khẩu và bán gấu bông Baby Three do phát hiện phiên bản Thỏ thị trấn Ver2 xuất hiện hình ảnh trên. Tương tự, chuỗi kính mắt Anna cũng đăng thông báo về việc dừng hợp tác với nhà sản xuất Baby Three…

