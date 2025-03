Baby Three bị tẩy chay tại Việt Nam, tiểu thương đua nhau 'xả lỗ' để thu hồi vốn

Baby Three bị tẩy chay, nhiều tiểu thương chọn kinh doanh mặt hàng ‘túi mù” khác để tránh bị lỗ vốn GĐXH - Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng Baby Three đang ‘khóc ròng’ vì sản phẩm này bị người tiêu dùng tẩy chay mạnh mẽ tại Việt Nam.

Những ngày gần đây, làn sóng tẩy chay Baby Three tại Việt Nam do nghi vấn phiên bản Thỏ Thị Trấn V2 có in hình 'đường lưỡi bò' diễn ra mạnh mẽ. Trước thực trạng trên, nhiều người kinh doanh đã nhanh chóng "xả hàng", thậm chí có người chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn.

Hình ảnh búp bê Baby Three được cho là có in hình giống đường lưỡi bò khiến dư luận phẫn nộ.



Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe, tại cả thị trường truyền thống và các nền tảng mạng xã hội, mặt hàng Baby Three đang được rao bán tràn ngập với giá rẻ hơn tới một nửa so với trước đây.

Trên 'chợ mạng' người bán đồng loạt 'xả lỗ' sản phẩm Baby Three.

Chị Đ.T.H (chủ một cửa hàng đồ chơi tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Sau khi xuất hiện thông tin Baby Three có in hình nhạy cảm, sức mua loại mặt hàng này giảm thảm hại. Trên các hội nhóm mọi người thi nhau hạ giá, bán xả hàng nên chúng tôi cũng buộc phải giảm giá theo để mong đẩy được hàng đi. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan dù đã hạ đến 50% mức giá. Thật sự nhiều người ôm hàng đang rất hoang mang, lo lắng, bán rẻ cũng không được mà để hàng tồn cũng không xong".

Dù đã giảm giá nhiều sản phẩm nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn không mấy khả quan.

Một tiểu thương khác cũng kinh doanh mặt hàng Baby Three (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Trước đây, đồ chơi Baby Three được rất nhiều người ưa chuộng và tìm kiếm mua, nhưng giờ đây thì thật ảm đạm. Mức giá thanh lý giờ chỉ còn từ 100.000 – 400.000 đồng/sản phẩm, có những mẫu trước bán tiền triệu giờ giảm một nửa. Có lẽ bán hết đợt hàng này tôi cũng k dám kinh doanh thêm sản phẩm Baby Three nữa".

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức hộp bí mật (hộp mù - Blindbox).

Sau khi xuất hiện tại thị trường, sản phẩm này được rất nhiều người quan tâm, săn lùng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhiều cửa hàng chấp nhận xả lỗ, giảm giá Baby Three tới 50% để đẩy hàng.

Không chỉ đại hạ giá, nhiều cửa hàng còn tặng kèm đồ cho khách nếu mua Baby Three.

Mỗi sản phẩm Baby Three giảm giá chỉ còn từ 100.000 - 400.000 đồng (tùy loại).

Nhiều tiểu thương chấp nhận ôm hàng, quyết không bán phá giá.



Nhiều tiểu thương hạ giá sâu để mong đẩy được hàng, thu hồi vốn.

Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Trước khi bị quay lưng, Baby Three là một trong những sản phẩm được giới trẻ săn đón nhất trong làn sóng trào lưu búp bê

Người mua sẽ không thể biết trước bên trong là nhân vật gì, điều này tạo cảm giác hứng thú và tò mò cho người sở hữu.

Theo thống kê của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, chỉ trong 1 tháng (từ 15/10-15/11), người Việt đã chi 8,8 tỷ đồng để mua gần 37.800 búp bê "Bé ba" trên Shopee, TikTok Shop, tăng 105% so với tháng liền trước. Doanh số Baby Three tại Việt Nam đạt 40,6 tỷ đồng chỉ sau vài tháng, nhưng cơn sốt này có thể nhanh chóng bị dập tắt bởi làn sóng tẩy chay. Theo Cognitive Market Research, quy mô ngành đồ chơi hộp mù toàn cầu ước tính đạt 14,2 tỷ USD năm nay, với khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng góp 23% doanh thu. Riêng khu vực Đông Nam Á, người tiêu dùng dự kiến chi 226,17 triệu USD năm 2024 và tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm đến 2031.

