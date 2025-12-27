Tin vui cho những người sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi sở hữu

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026 và có giá trị pháp lý như sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy; sổ bảo hiểm xã hội bản giấy được cấp khi người tham gia gia có yêu cầu.

Tại Điều 8, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP cũng nêu rõ:

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động, mỗi người chỉ được cấp duy nhất một mã số bảo hiểm xã hội và chứa đựng thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử là sổ bảo hiểm xã hội được Bộ Tài chính tạo lập bằng phương tiện điện tử, chứa đựng thông tin như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tích hợp với tài khoản định danh điện tử của cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội và lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia sau khi cá nhân, tổ chức thực hiện thành công giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có các thông tin như sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy; do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tạo lập, tích hợp, quản lý trên Tài khoản định danh điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp bằng bản điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026 và có giá trị pháp lý như sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy.

Cũng theo Nghị định, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Theo quy định nêu trên, sổ bảo hiểm điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Sổ BHXH điện tử chứa đựng thông tin và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bản giấy. Quy trình cấp, quản lý sổ BHXH bản điện tử không có thay đổi so với quy định trước. Trong trường hợp phát hiện gian lận, giả mạo, cơ quan BHXH sẽ tạm thời thu hồi sổ BHXH bản điện tử trên cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi và quản lý thông tin tham gia BHXH của người lao động được chính xác, minh bạch.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ BHXH giấy, lưu trữ toàn bộ quá trình tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Ảnh minh hoa: TL

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử chứa những thông tin gì?

Theo Điều 24 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy định về sổ bảo hiểm xã hội như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội chứa đựng những thông tin nhân thân cơ bản của người lao động, ghi nhận việc đóng, hưởng và giải quyết các chế độ theo quy định của Luật này.

- Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành như nhau.

Từ ngày 1/1/2026 thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu.

- Dữ liệu về sổ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

- Chính phủ quy định chi tiết các Khoản 1, 2 và 3 của Điều 24 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi này và lộ trình hoàn thành việc cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử.

Theo đề xuất quy định trên thì từ ngày 1/1/2026 sẽ thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu.

Các loại hình bảo hiểm xã hội điện tử phổ biến hiện nay

- Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử do tổ chức IVAN cung cấp.

- Ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID.

- Cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Chức năng tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Với 4 cách này người dân đều có thể thực hiện được các giao dịch BHXH với cơ quan BHXH Việt Nam một cách dễ dàng và thuận tiện.

Những lợi ích khi sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Theo BHXH Việt Nam, việc triển khai sổ BHXH bản điện tử nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý BHXH và tạo thuận lợi, tăng sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực BHXH.

Dưới đây là những lợi ích khi sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử:

- Đối với người tham gia BHXH, có thể theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời mọi lúc, mọi nơi kết quả đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm TNLĐ-BNN và có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để thực hiện các thủ TTHC liên quan trên môi trường điện tử. Người lao động tiết kiệm được thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH nếu không may sổ bị mất, hỏng. Đồng thời, không phải bảo quản như sổ BHXH giấy và không phải xuất trình sổ BHXH giấy khi làm thủ tục thanh toán các chế độ BHXH, BHTN.

- Đối với đơn vị sử dụng lao động, giảm được khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện các TTHC liên quan đến việc cấp sổ BHXH cho người lao động.

- Đối với cơ quan BHXH:

+ Sổ BHXH bản điện tử được cung cấp trên ứng dụng VNeID, VssID giúp tiết kiệm chi phí in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy và giảm thiểu nhân lực làm công tác cấp sổ, thẻ. Đặc biệt, giải quyết được tình trạng mua bán, cầm cố, chuyển nhượng, thế chấp sổ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

+ Khi thực hiện liên thông được dữ liệu với Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ phát hiện, ngăn chặn được kịp thời việc giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định. Việc lưu trữ trên cơ sở dữ liệu còn tạo thuận lợi, giúp dễ tra cứu, theo dõi, kiểm tra, giảm không gian lưu trữ hồ sơ.

- Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm: Thực hiện triển khai sổ BHXH điện tử trên ứng dụng VNeID, VssID, kết nối dữ liệu giữa Trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan BHXH, hoàn toàn có thể cho phép người tham gia nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mà không cần trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm, giảm tải cho các Trung tâm Dịch vụ việc làm và tạo thuận lợi cho người tham gia.

