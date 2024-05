Bắc Kạn: Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hàng tháng có thể hưởng phụ cấp 40% mức lương tối thiểu vùng

3 giờ trước

GĐXH - Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố thêm lái xe và 2 giáo viên phụ trách lớp sau khi đã khởi tố cô giáo đưa đón trong vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe.