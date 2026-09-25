Bắc Ninh: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ bán đất tại dự án không có thật

Ngày 24/9, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, đồng thời khởi tố thêm 2 bị can.

Theo đó, ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (nay là Công an TP Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1971) và Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1991), cùng trú tại Tổ dân phố Ất, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra, Công an TP Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Văn Quỳnh - (ảnh CABN).

Ngày 18/9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (nay là Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh) phê chuẩn các quyết định trên. Cơ quan điều tra sau đó thi hành các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Bị can Nguyễn Văn Quỳnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam; Nguyễn Thị Lệ Quyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Quỳnh và Nguyễn Thị Lệ Quyên được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm trong việc bán các lô đất thuộc nhiều dự án không có thật hoặc những dự án không phải do Công ty Hiền Khiêm làm chủ đầu tư. Hành vi này gây thiệt hại cho người dân với số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm - (ảnh CABN).

Trước đó, ngày 7/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989, trú tại thôn Đồng, Chi Lăng, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, trú tại Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai người này từng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm qua các thời kỳ.

Công an TP Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm để thực hiện các dự án dưới hình thức hợp đồng góp vốn cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh trước ngày 20/10/2026 để được giải quyết theo quy định.