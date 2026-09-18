Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào ngày 16/9/2026, Công an xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Đền Phấn Động, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Tam Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1973, trú tại TDP Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh). Theo trình báo, trong lúc đi lễ tại Đền Phấn Động (thôn Phấn Động, xã Tam Đa), chị Huệ không may bị kẻ gian trộm mất một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng tiền đặt lễ.

Khoảnh khắc 2 đối tượng dàn cảnh, móc trộm điện thoại tại Đền Phấn Động được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy xét nóng, qua đó nhanh chóng xác định và bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm: Phạm Thị Ơn (sinh năm 1955, trú tại thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1958, trú tại khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Được biết, cả hai đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định, không nơi ở cố định và thường xuyên lang thang khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào sáng ngày 12/9, nắm được thông tin Đền Phấn Động tổ chức lễ hội sẽ thu hút đông đảo người dân đến cúng bái, Phạm Thị Ơn nảy sinh ý định trộm cắp và rủ Hoàng Thị Nhung cùng tham gia.

Đối tượng Phạm Thị Ơn (mặc áo vàng) và Hoàng Thị Nhung (mặc áo đen). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Khoảng 6h sáng ngày 15/9, hai đối tượng di chuyển bằng xe bus và xe ôm từ Hà Nội về Đền Phấn Động. Đến khoảng 8h30, phát hiện chị Nguyễn Thị Huệ đang bê đồ cúng lễ tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, mang theo túi xách mở khóa để lộ chiếc điện thoại iPhone màu hồng, Ơn lập tức ra hiệu cho Nhung bám theo hỗ trợ.

Lợi dụng lúc bị hại đang đặt lễ lên bàn thờ Lầu Cậu, đối tượng Ơn áp sát từ phía sau, móc gọn chiếc iPhone 11 Pro Max đưa cho Nhung cất vào túi nilon đen. Thấy trong túi xách vẫn còn tiền, Ơn tiếp tục vét sạch số tiền mặt rồi cả hai nhanh chóng di chuyển ra khu vực nhà để xe ngụy trang thay áo chống nắng, đội mũ vải nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, các đối tượng thuê xe ôm ra bến xe để quay về Hà Nội. Trên đường đi, do không đủ tiền trả cước xe ôm, Ơn đã gạ bán chiếc điện thoại vừa trộm được cho một nam thanh niên lạ mặt ven đường với giá chỉ 700.000 đồng. Số tiền mặt trộm được cùng tiền bán điện thoại (tổng cộng 820.000 đồng), Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng, phần còn lại cả hai đã tiêu hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.