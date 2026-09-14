Hai phụ nữ dàn cảnh chen lấn, móc trộm điện thoại của du khách tại lễ hội ở Bắc Ninh

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Lợi dụng thời điểm lễ hội đông đúc tại đền Phấn Động (xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh), hai phụ nữ đã dàn cảnh chen lấn để móc túi, lấy trộm điện thoại của người đi lễ. Công an xã Tam Đa đã tiếp nhận tin báo và đang khẩn trương truy xét đối tượng.

Ngày 14/9/2026, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai phụ nữ trà trộn vào đám đông, dàn cảnh móc túi tài sản của du khách diễn ra tại đền Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h34 ngày 12/9/2026 tại khu vực lễ hội đền Phấn Động, xuất hiện hai đối tượng nữ giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Một người mặc áo màu ghi, người còn lại mặc áo nâu hoa. Cả hai liên tục trà trộn vào không gian chen chúc, đảo mắt quan sát những người đi lễ mang theo tài sản giá trị.

Hai phụ nữ dàn cảnh chen lấn, móc điện thoại của du khách được camera an ninh ghi lại.

Khi phát hiện một nữ du khách sơ ý để điện thoại ở vị trí dễ lấy trong lúc đang bận đặt đồ lễ, nhóm này lập tức tiếp cận. Các đối tượng phối hợp nhịp nhàng, tạo thành vòng người vây quanh để che khuất tầm nhìn của nạn nhân cũng như những người xung quanh.

Lợi dụng khoảnh khắc nạn nhân mất cảnh giác, người phụ nữ mặc áo ghi nhanh chóng áp sát, thò tay lấy trộm chiếc điện thoại rồi lập tức đưa cho đồng bọn mặc áo nâu hoa nhằm tẩu tán tài sản và che giấu hành vi. Cả hai đối tượng sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẫn vào dòng người đông đúc để đi sang khu vực khác.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Công an xã Tam Đa cho biết, đã nhận được đơn trình báo của người dân về vụ việc mất trộm tài sản diễn ra vào sáng 12/9, hiện Công an xã Tam Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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