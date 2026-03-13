Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ từ 7h30' ngày 12/3 - 7h30' ngày 13/3, hệ thống Camera AI tại cao tốc trọng điểm Nội Bài – Lào Cai và nội thành Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 112 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km20), trong số hơn 11.500 phương tiện qua lại, hệ thống đã phát hiện và phát đi cảnh báo đối với 21 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, hệ thống đã ghi nhận 1 trường hợp xe ô tô con chạy quá tốc độ.

Một trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện tổng cộng 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 51 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn ghi hình được 2 trường hợp ngang nhiên đi ngược chiều, gây nguy hiểm trực tiếp cho các phương tiện khác. Tại nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống cũng đã trích xuất hình ảnh để xử lý 1 trường hợp đi sai làn đường.

Bên cạnh sự chủ động của công nghệ, tinh thần tố giác vi phạm của cộng đồng cũng phát huy hiệu quả rõ rệt thông qua các nền tảng số. Ứng dụng VNeTraffic tiếp tục là kênh tương tác sôi động nhất khi tiếp nhận 200 phản ánh vi phạm từ người dân, trong đó 30 tin báo có đủ căn cứ đã được chuyển ngay cho các đơn vị chức năng xử lý.

Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Các kênh mạng xã hội khác cũng ghi nhận sự quan tâm lớn: Facebook tiếp nhận 74 tin và Zalo tiếp nhận 31 tin phản ánh. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng đã chuyển xác minh hàng chục trường hợp vi phạm cụ thể. Nhóm lỗi bị người dân phản ánh nhiều nhất bao gồm: đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, biển số bị che lấp và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu từ Camera AI và nguồn tin báo từ nhân dân đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, khẳng định quyết tâm của Cục CSGT trong việc hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 12/03/2026 đến 7h30 ngày 13/03/2026) STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 13-03-2026 06:50:47 29L154457 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2 13-03-2026 06:47:31 29P95550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 3 13-03-2026 06:45:31 29BD14166 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 4 13-03-2026 06:34:48 29V39339 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 5 13-03-2026 06:28:18 29P117962 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 13-03-2026 06:11:49 29L502858 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 13-03-2026 06:11:10 90B101161 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 13-03-2026 06:11:03 29L160900 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 13-03-2026 06:00:21 210199168 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 13-03-2026 05:28:55 17B465176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 12-03-2026 21:51:01 29F155107 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 12-03-2026 17:42:59 29L164127 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 12-03-2026 17:37:14 36D164781 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 12-03-2026 17:34:10 89K76841 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 12-03-2026 17:29:55 29X574784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 12-03-2026 17:29:32 29G185875 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 12-03-2026 17:25:45 29AC26938 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 12-03-2026 17:24:12 29D210679 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 12-03-2026 17:16:33 30K40404 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 12-03-2026 17:16:10 29E139105 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 12-03-2026 17:01:27 29AE24922 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 12-03-2026 16:40:30 29B100348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 12-03-2026 16:28:22 29X97150 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 12-03-2026 16:05:12 34N82487 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 12-03-2026 15:59:48 29H108503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 12-03-2026 15:41:05 29BE13026 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 12-03-2026 15:27:35 59G110505 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 12-03-2026 15:11:36 34B193721 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 12-03-2026 14:58:55 29P190119 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 12-03-2026 14:52:36 26B260327 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 12-03-2026 14:51:09 15F135003 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 12-03-2026 14:34:00 29B159765 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 12-03-2026 14:27:35 30Y29271 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 12-03-2026 14:06:59 29Y154004 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 12-03-2026 14:05:33 29M179663 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 12-03-2026 13:39:33 29T162896 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 12-03-2026 13:38:24 18D114450 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 12-03-2026 12:53:44 36E139925 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 12-03-2026 12:26:10 29BA11454 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 12-03-2026 12:19:23 29E122975 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 12-03-2026 12:09:28 19P137432 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 12-03-2026 11:06:53 29BE13039 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 12-03-2026 10:31:52 19B164041 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 12-03-2026 10:11:47 29X306642 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 12-03-2026 09:34:22 29V522864 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 12-03-2026 09:27:07 29H80346 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 12-03-2026 08:02:10 93P154920 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 12-03-2026 07:28:04 99H143680 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 12-03-2026 07:22:44 29E266491 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 12-03-2026 07:14:59 33K69193 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 12-03-2026 07:07:24 19C148514 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 13-03-2026 06:54:48 18S93989 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 53 13-03-2026 06:53:07 30Z51968 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 54 13-03-2026 06:47:29 29BA09495 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 55 13-03-2026 06:01:37 18E126128 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 56 13-03-2026 01:09:44 29AD21654 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 57 12-03-2026 23:43:38 29V340781 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 58 12-03-2026 21:25:39 29E210310 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 59 12-03-2026 19:52:29 0D258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 60 12-03-2026 19:37:15 36AF76664 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 61 12-03-2026 18:59:47 29H163625 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 62 12-03-2026 18:18:35 29DC00133 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 63 12-03-2026 18:18:02 29F160468 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 64 12-03-2026 18:13:38 29P134369 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 65 12-03-2026 18:09:22 30F23659 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 66 12-03-2026 17:57:21 17B113979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 67 12-03-2026 17:45:01 17F29383 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 68 12-03-2026 17:28:43 29P195600 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 69 12-03-2026 17:08:52 30F23659 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 70 12-03-2026 16:58:18 29X99941 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 71 12-03-2026 16:52:57 29AE52503 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 72 12-03-2026 16:48:27 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 73 12-03-2026 16:33:01 29M183394 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 12-03-2026 16:07:48 89AD00424 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 12-03-2026 16:05:47 19N101446 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 12-03-2026 15:59:19 29S622530 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 12-03-2026 15:57:24 29BC10156 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 12-03-2026 15:54:07 18K127347 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 12-03-2026 15:53:20 17B417692 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 12-03-2026 15:49:20 15B132247 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 12-03-2026 15:44:58 29B228217 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 12-03-2026 15:20:50 88F164550 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 12-03-2026 15:13:27 29P179227 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 12-03-2026 15:01:11 19G113012 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 12-03-2026 14:47:56 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 86 12-03-2026 14:13:15 88G137131 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 87 12-03-2026 13:49:30 30F47708 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 88 12-03-2026 13:46:44 29R11935 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 89 12-03-2026 13:39:27 18D119303 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 90 12-03-2026 13:22:31 98C102286 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 91 12-03-2026 13:06:06 29M1174435 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 92 12-03-2026 13:04:33 33R15360 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 93 12-03-2026 12:50:53 29AP05794 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 94 12-03-2026 12:25:36 29AB26628 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 95 12-03-2026 12:21:26 30K36950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 96 12-03-2026 12:18:30 36D109346 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 97 12-03-2026 12:06:46 88D127352 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 98 12-03-2026 12:01:20 8F107468 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 99 12-03-2026 11:58:55 88L104753 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 100 12-03-2026 11:26:23 29L189153 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 101 12-03-2026 10:41:04 18C117254 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 102 12-03-2026 10:40:50 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 103 12-03-2026 10:38:18 29X13715 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 104 12-03-2026 09:51:16 29B228217 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 105 12-03-2026 09:45:25 29M130894 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 106 12-03-2026 09:24:02 29E271663 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 107 12-03-2026 08:27:59 20AH06838 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 108 12-03-2026 07:25:02 29B228217 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 109 12-03-2026 07:13:31 98AE05575 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 110 12-03-2026 15:45:33 29AA01327 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều 111 12-03-2026 12:57:12 17B310571 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều 112 13-03-2026 05:18:39 30E66945 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường

