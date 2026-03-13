Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Thứ sáu, 18:06 13/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 12/3 - 13/3), hệ thống Camera giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ từ 7h30' ngày 12/3 - 7h30' ngày 13/3, hệ thống Camera AI tại cao tốc trọng điểm Nội Bài – Lào Cai và nội thành Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 112 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km20), trong số hơn 11.500 phương tiện qua lại, hệ thống đã phát hiện và phát đi cảnh báo đối với 21 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, hệ thống đã ghi nhận 1 trường hợp xe ô tô con chạy quá tốc độ.

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3 - Ảnh 1.

Một trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện tổng cộng 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 51 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn ghi hình được 2 trường hợp ngang nhiên đi ngược chiều, gây nguy hiểm trực tiếp cho các phương tiện khác. Tại nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống cũng đã trích xuất hình ảnh để xử lý 1 trường hợp đi sai làn đường.

Bên cạnh sự chủ động của công nghệ, tinh thần tố giác vi phạm của cộng đồng cũng phát huy hiệu quả rõ rệt thông qua các nền tảng số. Ứng dụng VNeTraffic tiếp tục là kênh tương tác sôi động nhất khi tiếp nhận 200 phản ánh vi phạm từ người dân, trong đó 30 tin báo có đủ căn cứ đã được chuyển ngay cho các đơn vị chức năng xử lý.

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3 - Ảnh 2.

Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Các kênh mạng xã hội khác cũng ghi nhận sự quan tâm lớn: Facebook tiếp nhận 74 tin và Zalo tiếp nhận 31 tin phản ánh. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng đã chuyển xác minh hàng chục trường hợp vi phạm cụ thể. Nhóm lỗi bị người dân phản ánh nhiều nhất bao gồm: đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, biển số bị che lấp và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu từ Camera AI và nguồn tin báo từ nhân dân đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, khẳng định quyết tâm của Cục CSGT trong việc hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

 

(từ 7h30 ngày 12/03/2026 đến 7h30 ngày 13/03/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
113-03-2026 06:50:4729L154457TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
213-03-2026 06:47:3129P95550TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
313-03-2026 06:45:3129BD14166TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
413-03-2026 06:34:4829V39339TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
513-03-2026 06:28:1829P117962TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
613-03-2026 06:11:4929L502858TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
713-03-2026 06:11:1090B101161TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
813-03-2026 06:11:0329L160900TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
913-03-2026 06:00:21210199168TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1013-03-2026 05:28:5517B465176TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1112-03-2026 21:51:0129F155107TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1212-03-2026 17:42:5929L164127TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1312-03-2026 17:37:1436D164781TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1412-03-2026 17:34:1089K76841TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1512-03-2026 17:29:5529X574784TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1612-03-2026 17:29:3229G185875TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1712-03-2026 17:25:4529AC26938TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1812-03-2026 17:24:1229D210679TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1912-03-2026 17:16:3330K40404TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2012-03-2026 17:16:1029E139105TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2112-03-2026 17:01:2729AE24922TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2212-03-2026 16:40:3029B100348TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2312-03-2026 16:28:2229X97150TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2412-03-2026 16:05:1234N82487TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2512-03-2026 15:59:4829H108503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2612-03-2026 15:41:0529BE13026TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2712-03-2026 15:27:3559G110505TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2812-03-2026 15:11:3634B193721TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2912-03-2026 14:58:5529P190119TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3012-03-2026 14:52:3626B260327TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3112-03-2026 14:51:0915F135003TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3212-03-2026 14:34:0029B159765TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3312-03-2026 14:27:3530Y29271TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3412-03-2026 14:06:5929Y154004TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3512-03-2026 14:05:3329M179663TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3612-03-2026 13:39:3329T162896TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3712-03-2026 13:38:2418D114450TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3812-03-2026 12:53:4436E139925TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3912-03-2026 12:26:1029BA11454TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4012-03-2026 12:19:2329E122975TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4112-03-2026 12:09:2819P137432TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4212-03-2026 11:06:5329BE13039TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4312-03-2026 10:31:5219B164041TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4412-03-2026 10:11:4729X306642TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4512-03-2026 09:34:2229V522864TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4612-03-2026 09:27:0729H80346TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4712-03-2026 08:02:1093P154920TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4812-03-2026 07:28:0499H143680TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4912-03-2026 07:22:4429E266491TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5012-03-2026 07:14:5933K69193TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5112-03-2026 07:07:2419C148514TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5213-03-2026 06:54:4818S93989TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5313-03-2026 06:53:0730Z51968TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5413-03-2026 06:47:2929BA09495TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5513-03-2026 06:01:3718E126128TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5613-03-2026 01:09:4429AD21654TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5712-03-2026 23:43:3829V340781TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5812-03-2026 21:25:3929E210310TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5912-03-2026 19:52:290D258751TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6012-03-2026 19:37:1536AF76664TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6112-03-2026 18:59:4729H163625TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6212-03-2026 18:18:3529DC00133TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6312-03-2026 18:18:0229F160468TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6412-03-2026 18:13:3829P134369TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6512-03-2026 18:09:2230F23659TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6612-03-2026 17:57:2117B113979TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6712-03-2026 17:45:0117F29383TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6812-03-2026 17:28:4329P195600TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6912-03-2026 17:08:5230F23659TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7012-03-2026 16:58:1829X99941TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7112-03-2026 16:52:5729AE52503TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7212-03-2026 16:48:2729E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7312-03-2026 16:33:0129M183394TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7412-03-2026 16:07:4889AD00424TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7512-03-2026 16:05:4719N101446TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7612-03-2026 15:59:1929S622530TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7712-03-2026 15:57:2429BC10156TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7812-03-2026 15:54:0718K127347TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7912-03-2026 15:53:2017B417692TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8012-03-2026 15:49:2015B132247TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8112-03-2026 15:44:5829B228217TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8212-03-2026 15:20:5088F164550TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8312-03-2026 15:13:2729P179227TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8412-03-2026 15:01:1119G113012TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8512-03-2026 14:47:5629E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8612-03-2026 14:13:1588G137131TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8712-03-2026 13:49:3030F47708TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8812-03-2026 13:46:4429R11935TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8912-03-2026 13:39:2718D119303TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9012-03-2026 13:22:3198C102286TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9112-03-2026 13:06:0629M1174435TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9212-03-2026 13:04:3333R15360TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9312-03-2026 12:50:5329AP05794TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9412-03-2026 12:25:3629AB26628TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9512-03-2026 12:21:2630K36950TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9612-03-2026 12:18:3036D109346TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9712-03-2026 12:06:4688D127352TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9812-03-2026 12:01:208F107468TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9912-03-2026 11:58:5588L104753TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10012-03-2026 11:26:2329L189153TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10112-03-2026 10:41:0418C117254TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10212-03-2026 10:40:5030M93452TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10312-03-2026 10:38:1829X13715TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10412-03-2026 09:51:1629B228217TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10512-03-2026 09:45:2529M130894TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10612-03-2026 09:24:0229E271663TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10712-03-2026 08:27:5920AH06838TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10812-03-2026 07:25:0229B228217TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10912-03-2026 07:13:3198AE05575TrắngXe mô tôKhông đội mũ
11012-03-2026 15:45:3329AA01327TrắngXe mô tô
Chạy ngược chiều
11112-03-2026 12:57:1217B310571TrắngXe mô tô
Chạy ngược chiều
11213-03-2026 05:18:3930E66945TrắngÔ tô con
Chạy sai làn đường
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.

