Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 12/3 - 13/3), hệ thống Camera giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ từ 7h30' ngày 12/3 - 7h30' ngày 13/3, hệ thống Camera AI tại cao tốc trọng điểm Nội Bài – Lào Cai và nội thành Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 112 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km20), trong số hơn 11.500 phương tiện qua lại, hệ thống đã phát hiện và phát đi cảnh báo đối với 21 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, hệ thống đã ghi nhận 1 trường hợp xe ô tô con chạy quá tốc độ.
Tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện tổng cộng 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 51 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ.
Bên cạnh đó, hệ thống còn ghi hình được 2 trường hợp ngang nhiên đi ngược chiều, gây nguy hiểm trực tiếp cho các phương tiện khác. Tại nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống cũng đã trích xuất hình ảnh để xử lý 1 trường hợp đi sai làn đường.
Bên cạnh sự chủ động của công nghệ, tinh thần tố giác vi phạm của cộng đồng cũng phát huy hiệu quả rõ rệt thông qua các nền tảng số. Ứng dụng VNeTraffic tiếp tục là kênh tương tác sôi động nhất khi tiếp nhận 200 phản ánh vi phạm từ người dân, trong đó 30 tin báo có đủ căn cứ đã được chuyển ngay cho các đơn vị chức năng xử lý.
Các kênh mạng xã hội khác cũng ghi nhận sự quan tâm lớn: Facebook tiếp nhận 74 tin và Zalo tiếp nhận 31 tin phản ánh. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng đã chuyển xác minh hàng chục trường hợp vi phạm cụ thể. Nhóm lỗi bị người dân phản ánh nhiều nhất bao gồm: đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, biển số bị che lấp và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
Việc kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu từ Camera AI và nguồn tin báo từ nhân dân đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, khẳng định quyết tâm của Cục CSGT trong việc hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 12/03/2026 đến 7h30 ngày 13/03/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|13-03-2026 06:50:47
|29L154457
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|2
|13-03-2026 06:47:31
|29P95550
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|3
|13-03-2026 06:45:31
|29BD14166
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|4
|13-03-2026 06:34:48
|29V39339
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|5
|13-03-2026 06:28:18
|29P117962
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|6
|13-03-2026 06:11:49
|29L502858
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7
|13-03-2026 06:11:10
|90B101161
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|13-03-2026 06:11:03
|29L160900
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|13-03-2026 06:00:21
|210199168
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|13-03-2026 05:28:55
|17B465176
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|12-03-2026 21:51:01
|29F155107
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|12-03-2026 17:42:59
|29L164127
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|12-03-2026 17:37:14
|36D164781
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|12-03-2026 17:34:10
|89K76841
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|12-03-2026 17:29:55
|29X574784
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|12-03-2026 17:29:32
|29G185875
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|12-03-2026 17:25:45
|29AC26938
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|12-03-2026 17:24:12
|29D210679
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|12-03-2026 17:16:33
|30K40404
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|12-03-2026 17:16:10
|29E139105
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|12-03-2026 17:01:27
|29AE24922
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|12-03-2026 16:40:30
|29B100348
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|12-03-2026 16:28:22
|29X97150
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|12-03-2026 16:05:12
|34N82487
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|12-03-2026 15:59:48
|29H108503
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|12-03-2026 15:41:05
|29BE13026
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|12-03-2026 15:27:35
|59G110505
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|12-03-2026 15:11:36
|34B193721
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|12-03-2026 14:58:55
|29P190119
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|12-03-2026 14:52:36
|26B260327
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|12-03-2026 14:51:09
|15F135003
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|12-03-2026 14:34:00
|29B159765
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|12-03-2026 14:27:35
|30Y29271
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|12-03-2026 14:06:59
|29Y154004
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|12-03-2026 14:05:33
|29M179663
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|12-03-2026 13:39:33
|29T162896
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|12-03-2026 13:38:24
|18D114450
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|12-03-2026 12:53:44
|36E139925
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|12-03-2026 12:26:10
|29BA11454
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|12-03-2026 12:19:23
|29E122975
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|12-03-2026 12:09:28
|19P137432
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|12-03-2026 11:06:53
|29BE13039
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|12-03-2026 10:31:52
|19B164041
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|12-03-2026 10:11:47
|29X306642
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|12-03-2026 09:34:22
|29V522864
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|12-03-2026 09:27:07
|29H80346
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|12-03-2026 08:02:10
|93P154920
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|12-03-2026 07:28:04
|99H143680
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|12-03-2026 07:22:44
|29E266491
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|12-03-2026 07:14:59
|33K69193
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|12-03-2026 07:07:24
|19C148514
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|13-03-2026 06:54:48
|18S93989
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|53
|13-03-2026 06:53:07
|30Z51968
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|54
|13-03-2026 06:47:29
|29BA09495
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|55
|13-03-2026 06:01:37
|18E126128
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|56
|13-03-2026 01:09:44
|29AD21654
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|57
|12-03-2026 23:43:38
|29V340781
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|58
|12-03-2026 21:25:39
|29E210310
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|59
|12-03-2026 19:52:29
|0D258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|60
|12-03-2026 19:37:15
|36AF76664
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|61
|12-03-2026 18:59:47
|29H163625
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|62
|12-03-2026 18:18:35
|29DC00133
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|63
|12-03-2026 18:18:02
|29F160468
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|64
|12-03-2026 18:13:38
|29P134369
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|65
|12-03-2026 18:09:22
|30F23659
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|66
|12-03-2026 17:57:21
|17B113979
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|67
|12-03-2026 17:45:01
|17F29383
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|68
|12-03-2026 17:28:43
|29P195600
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|69
|12-03-2026 17:08:52
|30F23659
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|70
|12-03-2026 16:58:18
|29X99941
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|71
|12-03-2026 16:52:57
|29AE52503
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|72
|12-03-2026 16:48:27
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|73
|12-03-2026 16:33:01
|29M183394
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|74
|12-03-2026 16:07:48
|89AD00424
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|75
|12-03-2026 16:05:47
|19N101446
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|76
|12-03-2026 15:59:19
|29S622530
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|77
|12-03-2026 15:57:24
|29BC10156
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|78
|12-03-2026 15:54:07
|18K127347
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|79
|12-03-2026 15:53:20
|17B417692
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|80
|12-03-2026 15:49:20
|15B132247
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|81
|12-03-2026 15:44:58
|29B228217
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|82
|12-03-2026 15:20:50
|88F164550
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|83
|12-03-2026 15:13:27
|29P179227
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|84
|12-03-2026 15:01:11
|19G113012
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|85
|12-03-2026 14:47:56
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|86
|12-03-2026 14:13:15
|88G137131
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|87
|12-03-2026 13:49:30
|30F47708
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|88
|12-03-2026 13:46:44
|29R11935
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|89
|12-03-2026 13:39:27
|18D119303
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|90
|12-03-2026 13:22:31
|98C102286
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|91
|12-03-2026 13:06:06
|29M1174435
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|92
|12-03-2026 13:04:33
|33R15360
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|93
|12-03-2026 12:50:53
|29AP05794
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|94
|12-03-2026 12:25:36
|29AB26628
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|95
|12-03-2026 12:21:26
|30K36950
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|96
|12-03-2026 12:18:30
|36D109346
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|97
|12-03-2026 12:06:46
|88D127352
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|98
|12-03-2026 12:01:20
|8F107468
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|99
|12-03-2026 11:58:55
|88L104753
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|100
|12-03-2026 11:26:23
|29L189153
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|101
|12-03-2026 10:41:04
|18C117254
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|102
|12-03-2026 10:40:50
|30M93452
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|103
|12-03-2026 10:38:18
|29X13715
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|104
|12-03-2026 09:51:16
|29B228217
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|105
|12-03-2026 09:45:25
|29M130894
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|106
|12-03-2026 09:24:02
|29E271663
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|107
|12-03-2026 08:27:59
|20AH06838
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|108
|12-03-2026 07:25:02
|29B228217
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|109
|12-03-2026 07:13:31
|98AE05575
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|110
|12-03-2026 15:45:33
|29AA01327
|Trắng
|Xe mô tô
Chạy ngược chiều
|111
|12-03-2026 12:57:12
|17B310571
|Trắng
|Xe mô tô
Chạy ngược chiều
|112
|13-03-2026 05:18:39
|30E66945
|Trắng
|Ô tô con
Chạy sai làn đường
