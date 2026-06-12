Bác sĩ cảnh báo: Đừng tưởng chỉ là nhiệt miệng, vết loét nhỏ trên lưỡi có thể là ung thư lưỡi giai đoạn sớm!
GĐXH - Một vết loét nhỏ trong miệng thường bị xem nhẹ và quy về “nhiệt miệng”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia răng hàm mặt, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng hơn, trong đó có ung thư lưỡi. Nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị hiệu quả và kịp thời.
Đừng vội chủ quan với một vết loét nhỏ trong miệng
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, phần lớn các vết loét trong khoang miệng là lành tính và thường được gọi là nhiệt miệng. Những tổn thương này thường tự lành trong vòng 7–14 ngày mà không để lại di chứng.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: không phải mọi vết loét đều diễn tiến điển hình như vậy. Một số trường hợp bệnh lý ác tính giai đoạn sớm có thể khởi phát rất "giống" nhiệt miệng, khiến người bệnh dễ bỏ qua thời điểm phát hiện sớm.
Những dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm
Vết loét kéo dài trên 2 tuần không lành
Đây là dấu hiệu quan trọng nhất cần theo dõi. Nếu tổn thương không cải thiện theo thời gian, người bệnh cần được kiểm tra chuyên khoa để loại trừ các nguyên nhân nghiêm trọng.
Bờ hoặc nền tổn thương cứng bất thường
Khác với nhiệt miệng thông thường có nền mềm và đau rát, một số tổn thương nghi ngờ có thể có cảm giác cứng chắc khi chạm vào.
Chảy máu không rõ nguyên nhân
Tình trạng lưỡi hoặc niêm mạc miệng dễ chảy máu khi ăn uống, đánh răng hoặc tự phát là dấu hiệu cần lưu ý.
Xuất hiện mảng trắng, mảng đỏ hoặc khối sùi
Những thay đổi bất thường về màu sắc hoặc bề mặt niêm mạc có thể phản ánh sự phát triển không bình thường của tế bào.
Đau tăng dần, kèm khó nuốt hoặc nói khó
Khi cảm giác đau không giảm mà ngày càng nặng hơn, kèm theo khó khăn trong ăn uống hoặc giao tiếp, người bệnh cần được thăm khám sớm.
Có hạch vùng cổ
Hạch cổ xuất hiện cùng tổn thương trong khoang miệng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiến triển, cần được đánh giá y khoa.
Vì sao nhiều người thường chủ quan?
Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Bình, có ba nguyên nhân chính khiến người bệnh dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Thứ nhất là tâm lý cho rằng đây chỉ là nhiệt miệng thông thường. Thứ hai là thói quen tự điều trị bằng thuốc bôi hoặc nước súc miệng mà không theo dõi tiến triển. Thứ ba là chờ đợi tổn thương tự lành thay vì đi khám sớm.
Chính những yếu tố này khiến không ít trường hợp đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển, làm giảm hiệu quả điều trị.
Không phải mọi vết loét đều nguy hiểm, nhưng cần theo dõi đúng cách
Các chuyên gia khẳng định đa số vết loét miệng là lành tính. Tuy nhiên, bất kỳ tổn thương nào trong khoang miệng kéo dài trên 2 tuần mà không có dấu hiệu cải thiện đều cần được thăm khám tại cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt.
Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc loại trừ nguy cơ ung thư lưỡi và đảm bảo hiệu quả điều trị nếu có bất thường.
Một vết loét nhỏ trên lưỡi có thể chỉ là phản ứng viêm thông thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nghiêm trọng. Sự khác biệt nằm ở thời gian tồn tại và diễn tiến của tổn thương. Thông điệp được các chuyên gia nhấn mạnh là: không nên chờ đến khi triệu chứng rõ ràng mới đi khám, bởi thời điểm phát hiện sớm chính là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị.
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