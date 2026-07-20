Làm việc dưới nắng nóng, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ yếu liệt tứ chi do hạ kali máu

Nhập viện sau 1 ngày làm việc ngoài trời nắng nóng

Bệnh nhân P.V.G. (33 tuổi, Phú Thọ) hiện làm công nhân. Một ngày trước khi nhập viện, anh phải lao động liên tục ngoài trời nắng nóng trong nhiều giờ. Đến cuối ngày, anh xuất hiện các triệu chứng rát họng, ngạt mũi, chảy nước mũi, sốt và đau nhức toàn thân.

Cho rằng mình chỉ bị cảm cúm thông thường do thời tiết khắc nghiệt, anh tự uống thuốc hạ sốt tại nhà. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, tình trạng sức khỏe diễn tiến bất thường khi anh đột ngột yếu cả tay lẫn chân, đặc biệt hai chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể, đi lại khó khăn và đứng không vững.

Lo lắng trước tình trạng này, gia đình đưa anh đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ để thăm khám.

Ảnh minh họa.

Phát hiện hạ kali máu nặng sau khi yếu tứ chi

Tại thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh táo nhưng mệt nhiều. Các bác sĩ ghi nhận cơ lực tay và chân đều giảm còn 4/5, phản xạ gân xương giảm. Nhận định đây là trường hợp có biểu hiện thần kinh cơ tiến triển nhanh, ê-kíp lập tức chỉ định các xét nghiệm cấp cứu.

Kết quả điện tâm đồ cho thấy nhịp xoang 91 lần/phút, sóng T dẹt ở nhiều chuyển đạo, block nhĩ thất độ I và khoảng QTc kéo dài tới 505 ms. Đây là những dấu hiệu cảnh báo rối loạn điện giải có thể dẫn tới rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Xét nghiệm sinh hóa ghi nhận nồng độ kali máu chỉ còn 2,24 mmol/L, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường từ 3,5-5 mmol/L. Đồng thời, chỉ số CK tăng lên 716,53 U/L, cho thấy có tổn thương cơ mức độ nhẹ đến trung bình. Xét nghiệm máu cũng cho thấy số lượng bạch cầu tăng, phù hợp với tình trạng viêm.

Từ các kết quả này, bác sĩ xác định người bệnh bị hạ kali máu nặng, nguyên nhân gây ra tình trạng yếu cơ tứ chi đột ngột.

Hồi phục hoàn toàn sau 24 giờ điều trị

Ngay khi có kết quả điện tim và xét nghiệm, quy trình cấp cứu được kích hoạt. Người bệnh được theo dõi liên tục bằng monitor, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và bổ sung kali khẩn cấp qua cả đường uống lẫn đường truyền.

Sau khi tình trạng ban đầu ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục duy trì phác đồ bù kali và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Chỉ sau 24 giờ điều trị tích cực, nồng độ kali máu đã tăng lên 3,9 mmol/L, trở về ngưỡng an toàn.

Người bệnh hết mệt mỏi, cơ lực tứ chi hồi phục hoàn toàn về mức 5/5, có thể vận động bình thường. Các kết quả siêu âm, X-quang tim phổi và xét nghiệm nước tiểu đều không ghi nhận bất thường. Sau đó, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vì sao nắng nóng có thể gây hạ kali máu?

BSCKI Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên khoa Nội Tim mạch cho biết kali là chất điện giải đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, đặc biệt là cơ tim và hệ thống dẫn truyền điện trong tim.

Theo bác sĩ, vào mùa hè nắng nóng, người lao động ngoài trời dễ mất nước và điện giải qua mồ hôi. Đồng thời, việc gắng sức kéo dài khiến cơ thể tăng tiết catecholamine - hormone làm kali dịch chuyển từ máu vào trong tế bào, khiến nồng độ kali trong máu giảm nhanh.

Nếu tình trạng này xảy ra cùng lúc với nhiễm trùng cấp như viêm mũi họng, sốt hoặc ăn uống kém, nguy cơ hạ kali máu nặng sẽ tăng lên đáng kể.

"Nhiều người nhầm lẫn tình trạng yếu cơ do hạ kali máu với cảm giác mệt mỏi thông thường khi bị cảm sốt nên chủ quan điều trị tại nhà. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng và gây ra các biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Linh cảnh báo.

Ảnh minh họa.

Những dấu hiệu cảnh báo hạ kali máu không nên bỏ qua

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thường xuyên lao động ngoài trời trong mùa nắng nóng, cần chủ động bổ sung nước và điện giải đầy đủ. Ngoài nước lọc, có thể sử dụng dung dịch oresol, nước dừa, nước cam hoặc các loại đồ uống giàu kali khác.

Bên cạnh đó, không nên tự ý sử dụng thuốc khi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi kéo dài mà chưa được thăm khám.

Khi có các biểu hiện như yếu cơ đột ngột, chuột rút liên tục, hồi hộp đánh trống ngực, khó thở, đau ngực, nuốt khó hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra điện giải đồ và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng tim mạch và hô hấp nguy hiểm.

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