Tưởng viêm họng thông thường, người đàn ông 50 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư xoang di căn

Phát hiện ung thư xoang di căn sau nhiều tháng chữa đau họng

Trước khi phát hiện ung thư xoang, ông Tùng bị đau họng kéo dài khoảng 6 tháng và điều trị tại địa phương nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Theo thời gian, người bệnh xuất hiện tình trạng nuốt đau, nuốt khó, vùng cổ sưng to.

Khi đến TP.HCM thăm khám, ông được chẩn đoán mắc ung thư xoang lê dạng carcinoma tế bào gai sừng hóa, biệt hóa cao. Khối u đã xâm lấn gây liệt dây thanh, thanh quản và di căn thực quản.

Sau khi được hóa xạ trị đồng thời, tình trạng khó thở ngày càng tăng nên ông tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM điều trị.

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GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết kết quả MRI ghi nhận khối u kích thước 14x22x37 mm chiếm gần toàn bộ xoang lê bên phải, lan vào thực quản và thanh quản, đồng thời xuất hiện các hạch vùng trung thất trên và thượng đòn trái.

Các bác sĩ chỉ định mở khí quản để giúp người bệnh hô hấp dễ dàng hơn, sau đó phẫu thuật lấy mẫu u làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch nhằm đánh giá đặc điểm sinh học của khối u và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Kết quả cho thấy người bệnh không có đột biến gene phù hợp với các thuốc miễn dịch hoặc thuốc nhắm trúng đích. Do đó, phương án điều trị chủ yếu là hóa trị kết hợp chăm sóc giảm nhẹ nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm đau và nâng cao chất lượng sống.

Ung thư xoang dễ nhầm với viêm họng

Theo GS Chung Thủy, ung thư xoang lê là một dạng ung thư vùng hạ họng có tính chất tiến triển nhanh, dễ xâm lấn tại chỗ và di căn hạch sớm.

Điều đáng lo ngại là bệnh thường rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Xoang lê nằm sâu trong hạ họng, hai bên thanh quản nên các tổn thương nhỏ dễ bị bỏ sót nếu không được nội soi chuyên sâu bằng ống mềm.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường chỉ có các triệu chứng mơ hồ như đau họng kéo dài, nuốt vướng một bên, cảm giác có dị vật trong cổ họng hoặc đau lan lên tai. Vì dễ nhầm với viêm họng thông thường nên nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Theo các nghiên cứu lâm sàng, phần lớn bệnh nhân ung thư xoang lê được chẩn đoán khi khối u đã ở giai đoạn muộn, trong đó khoảng 66% trường hợp có hạch cổ.

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Cảnh giác với dấu hiệu ung thư xoang, tuyệt đối không bỏ qua

Theo các bác sĩ, ung thư xoang mũi thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Người bệnh cần cảnh giác nếu xuất hiện các triệu chứng kéo dài như nghẹt mũi một bên dai dẳng, đau vùng trán, má, quanh hốc mắt hoặc tai, chảy dịch mũi xuống họng, giảm hoặc mất khứu giác, đau tê vùng mặt hoặc răng.

Ngoài ra, một số dấu hiệu khác như nhìn mờ, nhìn đôi, chảy nước mắt nhiều, sưng bất thường ở mặt, mũi, cổ hoặc vòm miệng, khó mở miệng, giảm thính lực cũng có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh. Khi các triệu chứng kéo dài không cải thiện dù đã điều trị, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và kiểm tra sớm.