Tưởng viêm họng thông thường, người đàn ông 50 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư xoang di căn
GĐXH - Điều trị đau họng nhiều tháng nhưng không khỏi, ông Tùng đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư xoang lê di căn thực quản.
Phát hiện ung thư xoang di căn sau nhiều tháng chữa đau họng
Trước khi phát hiện ung thư xoang, ông Tùng bị đau họng kéo dài khoảng 6 tháng và điều trị tại địa phương nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Theo thời gian, người bệnh xuất hiện tình trạng nuốt đau, nuốt khó, vùng cổ sưng to.
Khi đến TP.HCM thăm khám, ông được chẩn đoán mắc ung thư xoang lê dạng carcinoma tế bào gai sừng hóa, biệt hóa cao. Khối u đã xâm lấn gây liệt dây thanh, thanh quản và di căn thực quản.
Sau khi được hóa xạ trị đồng thời, tình trạng khó thở ngày càng tăng nên ông tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM điều trị.
GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết kết quả MRI ghi nhận khối u kích thước 14x22x37 mm chiếm gần toàn bộ xoang lê bên phải, lan vào thực quản và thanh quản, đồng thời xuất hiện các hạch vùng trung thất trên và thượng đòn trái.
Các bác sĩ chỉ định mở khí quản để giúp người bệnh hô hấp dễ dàng hơn, sau đó phẫu thuật lấy mẫu u làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch nhằm đánh giá đặc điểm sinh học của khối u và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Kết quả cho thấy người bệnh không có đột biến gene phù hợp với các thuốc miễn dịch hoặc thuốc nhắm trúng đích. Do đó, phương án điều trị chủ yếu là hóa trị kết hợp chăm sóc giảm nhẹ nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm đau và nâng cao chất lượng sống.
Ung thư xoang dễ nhầm với viêm họng
Theo GS Chung Thủy, ung thư xoang lê là một dạng ung thư vùng hạ họng có tính chất tiến triển nhanh, dễ xâm lấn tại chỗ và di căn hạch sớm.
Điều đáng lo ngại là bệnh thường rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Xoang lê nằm sâu trong hạ họng, hai bên thanh quản nên các tổn thương nhỏ dễ bị bỏ sót nếu không được nội soi chuyên sâu bằng ống mềm.
Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường chỉ có các triệu chứng mơ hồ như đau họng kéo dài, nuốt vướng một bên, cảm giác có dị vật trong cổ họng hoặc đau lan lên tai. Vì dễ nhầm với viêm họng thông thường nên nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển.
Theo các nghiên cứu lâm sàng, phần lớn bệnh nhân ung thư xoang lê được chẩn đoán khi khối u đã ở giai đoạn muộn, trong đó khoảng 66% trường hợp có hạch cổ.
Cảnh giác với dấu hiệu ung thư xoang, tuyệt đối không bỏ qua
Theo các bác sĩ, ung thư xoang mũi thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Người bệnh cần cảnh giác nếu xuất hiện các triệu chứng kéo dài như nghẹt mũi một bên dai dẳng, đau vùng trán, má, quanh hốc mắt hoặc tai, chảy dịch mũi xuống họng, giảm hoặc mất khứu giác, đau tê vùng mặt hoặc răng.
Ngoài ra, một số dấu hiệu khác như nhìn mờ, nhìn đôi, chảy nước mắt nhiều, sưng bất thường ở mặt, mũi, cổ hoặc vòm miệng, khó mở miệng, giảm thính lực cũng có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh. Khi các triệu chứng kéo dài không cải thiện dù đã điều trị, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và kiểm tra sớm.
Loại bệnh đang âm thầm gia tăng: Bác sĩ chỉ ra 6 dấu hiệu cảnh báo tiền tiểu đường nhiều người bỏ quaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Tiền tiểu đường thường diễn tiến âm thầm và hầu như không gây triệu chứng rõ ràng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), có những nhóm đối tượng và dấu hiệu cảnh báo sớm mà nhiều người dễ bỏ qua. Việc nhận biết kịp thời có thể giúp phát hiện nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống trước khi bệnh tiến triển thành tiểu đường type 2.
Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơnSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau đầu, chóng mặt là hệ quả tất yếu của tuổi già. Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch...
Người phụ nữ phát hiện suy tuyến thượng thận thừa nhận mắc sai lầm này sau khi dùng thuốc xương khớpSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Tin vào loại thuốc bột được quảng cáo giúp giảm đau nhức xương khớp, người phụ nữ 76 tuổi phát hiện suy tuyến thượng thận sau hơn 1 năm sử dụng thuốc.
Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cungSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ 62 tuổi phát hiện mắc ung thư tử cung dù đã mãn kinh 5 năm và vẫn nhiều lần xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo nhưng lại nhầm với rối loạn nội tiết.
Ở ngưỡng tuổi 50, sau 6 giờ tối không nên ăn những gì để sống thọ?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ở ngưỡng tuổi 50, việc ăn uống sau 6 giờ tối đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Sau khung giờ này không nên ăn những gì để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi?
Trời nóng, cảnh báo 4 dấu hiệu mất nước nguy hiểm ở người già, cần đi khám ngay nếu xuất hiệnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Điều đáng lo ngại là các dấu hiệu thiếu nước người già thường không rõ ràng như người trẻ, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường hoặc bệnh lý tuổi già.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Không phải leo cầu thang, đây mới là 3 thói quen âm thầm 'bào mòn' đầu gối sau tuổi 50Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người trung niên cho rằng leo cầu thang hay đi bộ nhiều là nguyên nhân khiến đầu gối nhanh hỏng nên chọn cách hạn chế vận động. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo có 3 thói quen diễn ra hằng ngày mới là “thủ phạm” âm thầm khiến khớp gối lão hóa nhanh hơn.
Người đàn ông 43 tuổi xuất huyết não thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 43 tuổi bất ngờ nhập viện vì xuất huyết não không có thói quen kiểm tra huyết áp định kỳ và thường hút khoảng 5-7 điếu thuốc lá mỗi ngày.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành côngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thaoMẹ và bé
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.