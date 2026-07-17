Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro
GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.
Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ýBệnh thường gặp -
GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đềBệnh thường gặp -
GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.
Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.
Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậuBệnh thường gặp -
GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?
Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cáchBệnh thường gặp -
GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầmBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.
Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soátBệnh thường gặp -
GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễnBệnh thường gặp -
GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.
Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ quaBệnh thường gặp -
GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.